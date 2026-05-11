Aprenentatge clau
Un trimestre a l’estranger
Cada any, entre 16.000 i 18.000 estudiants espanyols no universitaris desembarquen a Irlanda, el Canadà, el Regne Unit o els Estats Units per consolidar l’aprenentatge de l’idioma
Olga Pereda
Segons les estadístiques de l’associació que reuneix els promotors de cursos a l’estranger (Aseproce), entre 16.000 i 18.000 estudiants espanyols no universitaris desembarquen cada any en un país estranger per consolidar l’aprenentatge dels idiomes. Bàsicament, l’anglès, una de les assignatures pendents del sistema educatiu. Si bé els escolars l’estudien durant 10 anys, l’alumnat el suspèn a final de l’ESO, segons exposa un informe de la fundació Equitat.org titulat Per què ens costa tant l’anglès.
Més enllà de classes particulars, la immersió és la millor via perquè l’anglès es deixi d’ennuegar. Entre les famílies que s’ho poden permetre, l’opció majoritària és contractar una estada d’un mes durant l’estiu. No obstant, des de fa uns sis anys la tendència ha canviat. Cada vegada és més freqüent que fills i filles passin tot un trimestre durant el curs en un país anglosaxó. Dona fe d’aquest canvi de tendència Montse Guardiola, fundadora de KBLanguage, empresa catalana especialitzada en l’organització d’estades a l’estranger per a nens i joves. L’any sencer per consolidar definitivament l’idioma també està en auge, però no tant com el trimestre pel desemborsament que implica.
"No parlem d’una despesa sinó d’una inversió en l’educació del teu fill. L’empenta a l’anglès s’aconsegueix amb acadèmies i professors, però al final, la immersió és la millor via. Si te’n vas un any, tornes bilingüe. Si te’n vas un trimestre, no, però aconsegueixes un progrés espectacular i, a més, és més rendible econòmicament que fer-ho un mes a l’estiu", insisteix la responsable de l’empresa catalana.
Les opcions són molt variades, tot i que, de mitjana, les estades trimestrals solen rodar els 9.000 euros en el cas d’Irlanda, l’opció més econòmica. Un altre destí demandat és el Canadà, que se situa entorn dels 10.000 euros, o el Regne Unit, que es dispara fins als 18.000 euros. Malgrat la inestable situació internacional, els EUA resisteix com a destinació estudiantil especialment per a les estades més llargues. L’any passat, segons l’estadística d’Aseproce, al voltant de 3.800 alumnes d’ESO i batxillerat van realitzar un intercanvi als EUA.
Demanar un crèdit
Tant Guardiola com la patronal Aseproce destaquen que enviar els fills a l’estranger per reforçar l’anglès no és patrimoni exclusiu de les llars amb alt poder adquisitiu sinó de famílies de classe mitjana i treballadora que fan un esforç amb vista al futur laboral dels seus fills. En alguns casos, apunta la responsable de KB, demanen un crèdit.
Entre les famílies que es decanten per la immersió, el més freqüent és realitzar l’estada durant quart d’ESO. No obstant, cada vegada és també més freqüent fer-ho a tercer d’ESO i primer de batxillerat.
A l’estar fora de casa no durant l’estiu sinó en període lectiu, una de les pors de les famílies és si els seus fills perdran el tren educatiu a la seva escola. És a dir, si el fet d’estar tres mesos fora passarà factura quan tornin en la resta d’assignatures. Guardiola entén aquest temor de mares i pares, però li resta importància. Per la seva llarga experiència sap que el 90% dels xavals que viatgen a un altre país per donar una empenta a l’anglès gaudeixen d’unes qualificacions escolars bastant altes mentre que amb prou feines un 10% van més justos en les notes.
Els experts deixen clar que abandonar el niu matern uns mesos i buscar-se la vida (malgrat que tot està bastant organitzat i els estudiants estan sota control) no només és una experiència acadèmica sinó personal. "Creixen i s’espavilen", destaca Guardiola.
Davant l’augment de la demanda i la presència cada vegada més important d’empreses que es dediquen a organitzar aquests viatges escolars, els responsables d’Aseproce (amb més de 100 associats) destaquen l’especial cura que cal tenir escollint una companyia o una altra. "Hi ha moltes agències fent el mateix i no totes ho fan bé. Cal informar-se, llegir molt i escollir una opció emmarcada a Aseproce perquè dona seguretat a les famílies", conclou Guardiola.
Competència de la IA
Aseproce reconeix que les estades a l’estranger per dominar els idiomes seguiran augmentat malgrat la intel·ligència artificial. Les eines basades en la IA han transformat la manera d’aprendre idiomes i faciliten la pràctica diària des de qualsevol lloc, però l’experiència d’immersió lingüística i cultural "continua sent insubstituïble", destaca.
La immersió és, efectivament, la millor via per dominar un idioma que no és el teu. L’anglès és una assignatura tan complexa que la comunitat escolar és conscient que, tret d’excepcions, amb l’horari lectiu no és suficient. Per això, que moltes famílies contractin acadèmies o professors privats des que els seus fills i filles són petits, reconeix Paco Benítez, professor d’anglès en un institut de Castelló, que insisteix que parlar fluidament exigeix un contacte directe i diari amb l’idioma. No és el cas d’Espanya, on amb prou feines existeix la cultura de la versió original per a pel·lícules o llibres. "La immersió és l’únic que marca la diferència", insisteix Niccolo del Monte, director general d’Education First España (EF), empresa privada d’educació internacional.
L’anglès, a més, va per classes. L’informe d’Equitat.org remarca que el nivell dels alumnes d’escoles i instituts d’alta complexitat (centres on majoritàriament l’alumnat té males condicions socioeconòmiques) és bastant més baix que en la resta.
- Sor Lucía Caram: “Vaig preguntar si Lleó XIV podia beneir les nostres ambulàncies per a Ucraïna i em van respondre que sí en menys de 24 hores”
- Carme Noguera, la dona més gran de l'Estat, a Manresa: 'El que més m'agradava era anar amb les meves companyes a fer una cerveseta i fumar-nos unes cigarretes
- La històrica discoteca Menfis tancarà després de 47 anys
- L’empresa tancarà al cotxe les estacions de muntanya
- El geòleg Mata-Perelló alerta que el que va obligar a enderrocar el barri de l’Estació de Sallent no està resolt
- El Passeig de Manresa es torna a quedar sense els seus tres quioscos històrics
- Una plantació a Sallent desvela com treballen els clans albanesos
- Berga s’acomiada de Gabriel Morales, la víctima mortal del crim de la Baells