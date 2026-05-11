Previsió meteorològica
Fins a 25 graus: últim dia de bon temps a Catalunya abans de l’arribada d’una massa d’aire polar
El fred s’imposarà davant l’ambient càlid durant la setmana
Pluja a bots i barrals a Catalunya: el Meteocat avisa que serà necessari el paraigua aquest cap de setmana
«Un atac polar en tota regla»: el fred tornarà a Espanya la setmana que ve amb temperatures poc habituals al maig
Andrea Valenzuela García
Després d’un diumenge tranquil i càlid a Catalunya, el temps tornarà a estar inestable a partir del dimecres, amb una baixada notable de les temperatures, amb precipitacions i probablement amb fortes ràfegues de vent.
Tot i així, durant les jornades d’aquest dilluns i dimarts les previsions meteorològiques són d’uns dies una mica estables: amb probabilitat de pluja, però amb valors que poden arribar fins als 25 graus.
Previsió meteorològica per a aquest dilluns
Per a aquest dilluns, a Catalunya s’espera una jornada clara al matí, amb bancs de boira al nord de la depressió central i en zones del Pirineu i el Prepirineu durant les primeres hores, i un cel ennuvolat a la tarda.
A partir del migdia s’esperen xàfecs locals en punts del Pirineu i nord de l’Alt Empordà, i no es descarten al Prepirineu i en punts de l’interior del quadrant nord-est i a la serralada Prelitoral catalana. Probablement seran d’intensitat feble i podrien anar acompanyats de tempesta.
Quant a les temperatures, seran més altes a la major part de la comunitat, especialment a la meitat sud del litoral i prelitoral, fins i tot podran superar els 25 graus en alguns punts de la província de Barcelona.
El vent es preveu que sigui fluix de l’oest a l’interior i del sud-oest.
Dimarts amb avís de nivell groc per pluges
Les prediccions climàtiques de dimarts són d’una jornada tranquil·la i aclarida al matí, però a partir del migdia la tendència canviarà a una tarda ennuvolada i plujosa.
Les precipitacions s’esperen durant les hores centrals del dia al Pirineu, Prepirineu i prelitoral en forma de xàfecs i acompanyats de tempesta i localment de calamarsa. A la tarda, ja s’estendran i seran generals per a qualsevol punt de Catalunya.
Amb això, el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) i l’Agència Estatal de Meteorologia (Aemet) han activat avisos de nivell groc per intensitat de les pluges en comarques de les quatre províncies, on s’esperen que les pluges i el temporal tinguin una intensitat que pot ser superior als 20 mm en mitja hora.
Les temperatures seran similars al dia anterior, tot i que podrien ser lleugerament més baixes. Finalment, el vent serà feble de direcció variable al matí, tendint a ser de component sud al migdia i és probable que hi hagi ràfegues molt fortes associades a les tempestes a la tarda.
Dimecres amb pluja tot el dia
Pera dimecres, els serveis meteorològics anticipen una previsió una mica més inestable. Per a aquest dia es començaran a notar els efectes de l’arribada d’una massa d’aire polar des del nord d’Europa. A més, una borrasca situada a les illes Britàniques i una altra de més petita ubicada al voltant d’Itàlia intervindran en conjunt amb l’ anticicló de l’Atlàntic, transportant una bossa d’aire fred.
D’aquesta manera, el cel es preveu que estigui pràcticament ennuvolat a tot Catalunya i, durant tot el dia, s’esperen xàfecs acompanyats de tempesta al terç oriental i la Vall d’Aran, i a la resta de la meitat nord a la tarda. La cota de neu se situarà al voltant dels 1.800 metres a la Vall d’Aran.
Els termòmetres començaran a registrar una baixada en els valors, una tendència que probablement sigui igual per a la resta de la setmana.
El vent, per la seva banda, es preveu que sigui fluix de component oest amb algunes ratxes fortes. Al final del dia, probablement serà feble i variable.
- Sor Lucía Caram: “Vaig preguntar si Lleó XIV podia beneir les nostres ambulàncies per a Ucraïna i em van respondre que sí en menys de 24 hores”
- Carme Noguera, la dona més gran de l'Estat, a Manresa: 'El que més m'agradava era anar amb les meves companyes a fer una cerveseta i fumar-nos unes cigarretes
- La històrica discoteca Menfis tancarà després de 47 anys
- Així ha estat l'actuació sorpresa de Rosalía a Sevilla: set minuts de 'Lux' en un escenari flotant al mig del Guadalquivir i focs artificials
- La valenciana a bord del vaixell de l’hantavirus trenca el seu silenci: 'Jo em trobo bé, ens estem cuidant els uns als altres
- Enxampen un menor al volant en un control a Sant Salvador de Guardiola
- Un poble del Pirineu català crea un 'coworking' per atraure nous veïns i frenar el despoblament
- Va trucar el Boadella a casa i va dir que tenia una obra que volia fer a Manresa perquè a Barcelona la prohibirien