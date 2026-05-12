Històries excepcionals
Un bomber va ajudar a portar-la al món i 22 anys després va recórrer 1.000 quilòmetres per veure-la graduar-se: «Tenim un vincle molt especial»
Segueix present en cada esdeveniment important de la seva vida
Goundo Sakho
¿T’imagines donar a llum amb ajuda d’un bomber? Doncs això és el que li va passar a Stacy Huddle el 15 de febrer del 2004. Al voltant de les sis del matí, Alan Kent, un bomber de la localitat de Colorado Springs (El Paso, EUA), va respondre a la seva trucada d’emergència i, a l’arribar al seu domicili, es va adonar que no hi hauria temps d’arribar a l’hospital: «Quan ens acostàvem al lloc, sortim del vehicle i escoltem Stacy cridar des de dalt de la casa. Vaig pensar: ‘Crec que tindrem un nadó’», ha explicat a la cadena AZ Family. Tot just uns minuts després, Chloe va arribar a les seves vides.
Si bé no era el primer nadó que Kent ajudava a portar al món – ja que comptava amb experiència com a paramèdica –, la intensitat del moment va segellar un vincle especial que va superar totes les expectatives. Dos dies més tard, Stacy va portar Chloe a l’estació de bombers perquè es retrobés amb Alan i la resta d’homes que l’havien ajudat. I durant els pròxims anys, es va encarregar que aquesta meravellosa relació no es perdés: «Alan va ser la primera persona a sostenir-me en braços i des d’aleshores tenim un vincle molt especial», ha expressat Chloe en la mateixa entrevista.
Una connexió longeva i especial
Kent segueix present en cada esdeveniment important de la seva vida. Segons explica la jove, va festejar el seu quinzè aniversari amb ell: «Vaig complir 15 anys el dia 15 a l’Estació de Bombers número 15, tots els meus amics d’aquell moment eren allà al costat de Kent». No obstant, el que ha fet la volta al món és una altra de les seves trobades: Kent va viatjar més de 800 milles (uns 1.300 km i set hores i mitja de camí) des de Colorado fins a Arizona, al costat de la seva dona, per veure-la rebre el títol universitari en Ciències de l’Educació. «Com que estic jubilat, tinc una mica de temps lliure. Però fins i tot si no el tingués, mai me’l perdria», va expressar llavors Kent.
Per la seva banda, Chloe, amb el diploma a les seves mans, va dir: «Per a mi significa molt tenir tanta gent aquí per recolzar-me i celebrar aquest moment tan important de la meva vida», tot i que la graduació no és l’últim que el bomber presenciarà. Kent ja ha assistit als casaments dels seus dos germans i ara es troba en la llista de convidats del seu propi casament, que se celebrarà el juliol vinent. És clar que tots aquests gestos són recíprocs: l’any passat, Chloe va viatjar des de la ciutat de Phoenix fins a Colorado per acompanyar Kent en la seva cerimònia de retir.
Parts poc convencionals
Tot i que sembli difícil de creure, hi ha moltes més històries com aquesta repartides pel món. Segons dades de l’Institut Nacional d’Estadística (INE) interpretades per Epdata, el 2017 es van registrar 1.273 parts en domicilis particulars i, segons l’organització ‘Save the Children’, cada any 28.000 milions de dones donen a llum fora d’un centre sanitari, i no sempre per voluntat pròpia. Les barreres geopolítiques, els conflictes armats i la falta d’ infraestructures són tres dels motius pels quals algunes regions, com l’Àfrica subsahariana, compten amb menys parts planificats.
En països més desenvolupats, en canvi, els parts fora de l’hospital solen ser assistits, amb certes excepcionalitats: fa tres mesos, a la localitat de Licques, al departament francès de Paso de Calais, una jove de 20 anys va donar a llum durant una nit del divendres 23 al dissabte 24 de febrer. Segons explica el diari regional ‘La Voix du Nord’, Léane Guillon, la jove, tenia previst parir la setmana següent. No obstant, després d’assistir a l’hospital al costat de la seva parella i que el metge li digués de tornar a casa, va començar a tenir contraccions.
Davant l’evidència que no arribarien a temps a l’hospital, la parella va trucar a emergències i els bombers d’Ardres i Lumbres, juntament amb alguns paramèdics de Calais, es van desplaçar fins al domicili familiar. El part, com explica Léane al diari, va tenir lloc al seu llit. La jove va recordar que la seva pròpia història havia començat de manera similar: la seva mare va donar a llum en aquesta mateixa casa. Però el que ningú s’esperava era la sorpresa que esperava entre l’equip de bombers: una dona que anys enrere també havia assistit a la seva mare durant el seu part.
Fonts:
- Epdata: ‘Partos en casa, dades i estadístiques’
- Save the Children: ‘Salut materna: gairebé un de cada cinc nens nascuts el 2024 vindrà al món sense atenció mèdica, cosa que suposa un risc per a ells i per a les seves mares’
- La Voix du Nord: ‘C’est incroyable’ : elle accouche à domicil à Licques, assistée par la même pompière que sa mère’ («És increïble»: dona a llum al seu domicili, a Licques, assistida per la mateixa bombera que va atendre la seva mare)
