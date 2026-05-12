Catalunya utilitzarà detectors de dispositius electrònics en les proves de selectivitat

Les autoritats educatives demanen als centres que informin de la prohibició expressa d’accedir a l’aula amb mòbils, polseres electròniques, auriculars, rellotges i ulleres intel·ligents.

Alumnat fent la selectivitat a Barcelona el curs passat. / Jordi Otix

Olga Pereda

Barcelona

La Generalitat, a través del Consell Interuniversitari, ha comunicat als centres de secundària les principals novetats i el calendari per a les proves d’accés a la universitat (PAU) del mes de juny vinent (dies 9, 10 i 11). La mesura més destacada d’aquesta selectivitat és que, per primera vegada, els organitzadors podran utilitzar detectors de dispositius electrònics durant el desenvolupament dels exàmens per garantir la integritat de les proves.

Amb l’objectiu d’evitar situacions de confusió o estrès, les autoritats han demanat als instituts i escoles que informin els estudiants sobre la prohibició expressa d’accedir a l’aula amb qualsevol dispositiu amb capacitat de comunicació. Això inclou telèfons mòbils, rellotges intel·ligents, polseres electròniques, auriculars (tant visibles com ocults) i ulleres intel·ligents. Així mateix, quedarà totalment prohibit l’ús d’eines d’intel·ligència artificial a través d’aquests dispositius.

