Conflicte obert
Educació es desmarca d’Interior sobre la infiltració de Mossos en una assemblea de professors: "Esperem explicacions"
"No sé qui ho va ordenar i desconec el propòsit i l’objectiu d’aquest operatiu", ha dit la consellera Esther Niubó, passant la pilota a la conselleria que dirigeix Núria Parlon
El Periódico
Milers de professors catalans s’han sumat aquest dimarts a una jornada de vaga general per reclamar millores salarials i educatives. La infiltració de dos agents de Mossos d'Esquadra en una assemblea de docents preparatòria de les mobilitzacions ha agreujat encara més el malestar en el col·lectiu i el conflicte amb la Conselleria d’Educació, a més de provocar al Parlament que l’oposició demani el cessament del director de la policia catalana, Josep Lluís Trapero.
En aquest marc, la consellera d’Educació, Esther Niubó, intenta reprendre el diàleg amb els sindicats convocants de la protesta i apaivagar els ànims per l’assumpte de la infiltració de Mossos. Aquest dimarts, en una entrevista a Catalunya Ràdio, es desmarcava d’aquesta polèmica assegurant que "en cap moment" es va encarregar cap informe ni es va fer cap petició des de la seva conselleria. Ha explicat que ningú la va informar d’aquest desplegament d’agents i que a data d’avui desconeix l’objectiu d’aquest, passant així la pilota de la crisi a la Conselleria d’Interior que dirigeix Núria Parlon. Ho ha subratllat.
Niubó ha reconegut la seva "sorpresa" en saber de la infiltració i ha assenyalat que espera "explicacions d’Interior i de Mossos per entendre què ha passat". "No sé qui ho va ordenar i desconec el propòsit i els objectius de l’operatiu", ha dit, abans d’apuntar que "l’oportunitat (d’aquesta acció) no hauria estat la millor". "Des de la confiança en la professionalitat dels Mossos, espero que donin explicacions".
Parlon sortia dilluns al pas de la polèmica afirmant que en les pròximes hores es valorarà "l’oportunitat i la proporcionalitat" de l’actuació dels Mossos d’Esquadra. "Aquí probablement el que hem de valorar és l’oportunitat d’aquesta mesura, la proporcionalitat d’aquestes mesures, i a partir d’aquí prendrem les decisions que siguin oportunes sempre des del punt de vista operatiu, que és on s’ha pres aquesta decisió", va dir.
Les conselleries d’Educació i Interior s’han vist implicades totes dues també en la recent polèmica sobre un projecte per implicar agents de Mossos en escoles que així ho sol·licitin per acompanyar les direccions en la gestió de conflictes. Un projecte que va saltar per vies no oficials a l’opinió pública amb el missatge que hi hauria agents als instituts i que Niubó va haver d’explicar en solitari sense tenir al seu costat la consellera Parlon ni cap representant dels Mossos.
- Quatre agents ferits i quatre detinguts després d'una persecució a Manresa
- Sor Lucía Caram: “Vaig preguntar si Lleó XIV podia beneir les nostres ambulàncies per a Ucraïna i em van respondre que sí en menys de 24 hores”
- El Carles de les llums tanca després de mig segle fent el barri de la carretera de Santpedor, de Manresa, més lluminós
- Carme Noguera, la dona més gran de l'Estat, a Manresa: 'El que més m'agradava era anar amb les meves companyes a fer una cerveseta i fumar-nos unes cigarretes
- Va trucar el Boadella a casa i va dir que tenia una obra que volia fer a Manresa perquè a Barcelona la prohibirien
- La valenciana a bord del vaixell de l’hantavirus trenca el seu silenci: 'Jo em trobo bé, ens estem cuidant els uns als altres
- Un arbre de grans dimensions cau sobre un cotxe al carrer Carrasco i Formiguera de Manresa
- Un surienc converteix un carrer del Poble Vell en un petit museu de relíquies a l’aire lliure