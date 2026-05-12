Educació
Els professors tornen avui a la vaga sense un acord a la vista
Es tracta de la tercera aturada general del curs i la segona de la nova tanda. La conselleria convoca dijous els sindicats per analitzar la situació.
Helena López
Avui, els mestres i professors catalans estan cridats a una nova vaga general educativa, la tercera del curs, convocada a tot Catalunya, després de les històriques mobilitzacions de l’11 de febrer i el 20 de març. Una mobilització que arriba dos mesos després que el Govern firmés amb CCOO i UGT l’Acord de país per l’educació, que buscava tancar les protestes. Els sindicats majoritaris, Ustec i Aspepc, es van desmarcar del pacte i el conflicte continua obert amb 17 aturades convocades, algunes d’elles sectorials, com la que va donar el tret de sortida dijous passat de l’etapa 0-3.
Les posicions entre els sindicats convocants –Ustec, Aspepc, CGT i La Intersindical– semblen més allunyades que mai, després de les dues últimes polèmiques amb els Mossos d’Esquadra (el pla pilot per enviar-los de mediadors als centres i la denúncia de la infiltració d’agents en assemblees de docents, reconeguda pel Govern). Malgrat les peticions dels sindicats de la vaga de parlar ahir, abans de l’aturada d’avui, la consellera Esther Niubó no els va convocar a asseure’s fins dijous, una cosa que no va agradar entre els docents a peu d’aula, que se senten "desbordats i ignorats".
La Generalitat ha acordat els següents serveis mínims obligatoris: a infantil, primària i secundària hi haurà una persona de l’equip directiu i un docent per cada tres aules; a les escoles infantils, un membre de la direcció i el 33% de la plantilla; als centres d’educació especial (3-16 anys), el 50% del personal, i en menjadors i activitats d’oci treballarà el 50% del personal per a serveis de menjador, acollida, cuina i atenció a l’alumnat amb necessitats especials.
El bloqueig del diàleg
L’assumpte que fa setmanes que bloqueja el diàleg entre sindicats i Govern és el que es va presentar com la solució del conflicte: l’"acord de país" firmat amb CCOO i UGT. La Conselleria d’Educació i FP insisteix que l’únic marc de negociació possible és l’acord ja firmat, al qual "conviden" els sindicats de la vaga a afegir-s’hi. Però Ustec i Aspepc, sindicats majoritaris a la taula de negociació, es neguen a treballar sobre aquest document la firma del qual van sentir com una traïció i exigeixen obrir una nova negociació.
Des d’Ustec, el sindicat majoritari a l’escola pública catalana, reiteren que el malestar que es viu als centres educatius "no és una suma de queixes individuals ni una reacció passatgera". "És la conseqüència d’un deteriorament estructural del sistema educatiu: infrafinançament, pèrdua de poder adquisitiu del professorat, ràtios altes, falta de recursos per a l’educació inclusiva, burocràcia creixent, segregació i inestabilitat de les plantilles", resumeixen com a motius que els porten a la vaga i reclamen "pressupost, terminis i garanties de compliment". "Cap acord serà suficient si no millora salaris i ràtios, dota de recursos l’alumnat i l’educació inclusiva, redueix la burocràcia i garanteix l’estabilitat de les plantilles amb mesures concretes i verificables", defensen els sindicats.
L’Acord de país per l’educació inclou, entre altres coses, un increment del 30% del complement salarial autonòmic dels docents que s’aplicarà progressivament durant els pròxims quatre anys i comportarà que el 2029 el professorat cobri uns 3.000 euros anuals més que ara. Els sindicats demanen que l’increment sigui del 100%.
El cicle de vagues n’inclou tres de generals, a primària i secundària: la primera avui; la segona, el 27 de maig, i la tercera, el 5 de juny. A més, hi haurà dos dies de vagues per serveis territorials.
