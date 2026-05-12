Després de la repatriació
França notifica l’ingrés a l’uci d’una passatgera
Patricia Martín
França va notificar ahir que la ciutadana francesa que va donar positiu per hantavirus després de baixar del barco ha desenvolupat símptomes greus i es troba a l’uci. Aquesta situació, juntament amb els casos comunicats pels EUA, d’un repatriat amb símptomes lleus i un altre positiu però sense símptomes, ha elevat la tensió sobre la gestió de la crisi sanitària, ja que en l’última setmana no s’havien detectat nous contagis. En teoria, tots els passatgers eren asimptomàtics, però com que es tracta d’un virus que té un llarg període d’incubació fins ahir no es van conèixer els nous positius, cosa que va obligar el Ministeri de Sanitat a explicar per què no s’havien detectat abans. Segons van argumentar, al barco no es van fer PCR generalitzades perquè "no hi havia capacitat tècnica ni raons epidemiològiques". A la seva arribada a Espanya, els passatgers van ser sotmesos a una revisió sanitària i a un control de temperatura. No obstant, la ciutadana francesa no tenia febre. Va començar a tenir elevada temperatura en el vol que la va portar al seu país, que va aterrar a les 14.30 hores de diumenge.
- Sor Lucía Caram: “Vaig preguntar si Lleó XIV podia beneir les nostres ambulàncies per a Ucraïna i em van respondre que sí en menys de 24 hores”
- Carme Noguera, la dona més gran de l'Estat, a Manresa: 'El que més m'agradava era anar amb les meves companyes a fer una cerveseta i fumar-nos unes cigarretes
- La històrica discoteca Menfis tancarà després de 47 anys
- Així ha estat l'actuació sorpresa de Rosalía a Sevilla: set minuts de 'Lux' en un escenari flotant al mig del Guadalquivir i focs artificials
- La valenciana a bord del vaixell de l’hantavirus trenca el seu silenci: 'Jo em trobo bé, ens estem cuidant els uns als altres
- Enxampen un menor al volant en un control a Sant Salvador de Guardiola
- Va trucar el Boadella a casa i va dir que tenia una obra que volia fer a Manresa perquè a Barcelona la prohibirien
- Un poble del Pirineu català crea un 'coworking' per atraure nous veïns i frenar el despoblament