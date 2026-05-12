Més de 20.000 metres quadrats
Així funciona el ‘coworking’ més gran del sud d’Europa obert al Poblenou de Barcelona
L’edifici Aticco Diagrame del carrer de Pere IV té capacitat per a 2.163 treballadors, actualment amb un 75% d’ocupació entre empreses i emprenedors. La meitat són estrangers
Barcelona estrena l’edifici més gran de ‘coworking’ del sud d’Europa
Un edifici centenari de 4.500 metres quadrats augmenta la febre d’oficines de ‘coworking’ al centre de Barcelona
Patricia Castán
En poc més d’un mes, el gegant ‘coworking’ Aticco Diagrame, en ple districte 22@ de Barcelona,s’ha configurat com un nou pulmó d’activitat empresarial sense cotilles: d’empreses amb més d’un centenar d’empleats a autònoms i ‘start-ups’. El nou espai de treball compartit més gran d’Espanya i del sud d’Europa, amb 20.000 m2 de superfície total i capacitat per a 2.163 persones, suma en aquests moments 45 inquilins de molt ampli espectre, que representen un 75% d’ocupació del modern immoble del carrer de Pere IV, 105, on la meitat són barcelonins i la resta aglutina nacionalitats molt diverses.
Al març, l’operador especialitzat en aquest tipus d’espais flexibles va anunciar la seva entrada en funcionament, i aquest dimarts ha ensenyat les entranyes de l’edifici que gestiona integralment i és propietat del gegant immobiliari Patrizia SE. Amb una inversió de 5 milions d’euros, l’emplaçament en ple ‘hub’ tecnològic ha sigut un ràpid imant d’empreses i emprenedors. Les que ja han aterrat estan valorades en més de 20.000 milions d’euros, ha reiterat el CEO d’Aticco, Gabriel Espín. La seva millor virtut, ha explicat, és que resulta un espai idoni per «créixer» i atraure inversió a Barcelona, amb la particularitat de sumar empreses «heterogènies» de molt diferent volum, que troben fórmules a mida a l’edifici.
Tot i que sis empreses ‘unicorn’ encapçalen el Diagrame (com Back Market o Mixpanel), les seves taules de rotació mostren la hiperactivitat de joves professionals que escullen a la carta el tipus d’oficina flexible que necessiten. Les opcions són múltiples, expliquen fonts d’Aticco, des de l’accés cinc vegades al mes (amb tots els serveis inclosos) per 125 euros, fins al bàsic de 290 euros mensuals per a les 24 hores dels set dies de la setmana.
Perquè una de les singularitats és que l’activitat a les seves quatre plantes de despatxos i taules, més una de zones comunes, és constant. Hi treballen molts ‘free lance’ que per sincronitzar horaris amb altres països mantenen videoreunions de matinada. O troben la inspiració en plena nit. El Diagrame no dorm. Entre les nacionalitats més presents, ordinador en mà, figuren italians, argentins, francesos..., de manera que es reprodueix l’actual padró forà de la ciutat, assenyalen.
¿Com s’organitza el rei dels ‘coworkings’? Cada una de les plantes compta amb emplaçaments fixos contractats per empreses i amb ubicacions rotatives. Una zona de l’office on tant es treballa com es fa un cafè configura l’àrea més informal de cadascuna, on també es distribueixen sales de reunió compartides.
Treballar i relacionar-se
L’edifici està pensat com a centre de treball «d’alt rendiment», però també com a lloc on «cuidar les persones i l’activitat emprenedora», emfatitza Espín. Aquesta versió moderna d’oficines on no només es produeix sinó que es generen relacions de ‘networking’ i se socialitza es tradueix en tres terrasses, que inclouen un rocòdrom i fins i tot una piscina a la fresca amb barra de bar. No en va, els dijous a la tarda s’organitzen ‘afterworks’ per mimar la comunitat. I l’agenda de ‘workshops’ i activitats és constant.
La planta subterrània es configura com un altre espai de tragí diari, perquè allà s’ubica un gimnàs on alleujar l’estrès laboral (fins i tot amb classes de ioga i altres de dirigides), una sala que es pot contractar per a massatges, una altra degaming on desconnectar amb la Nintendo, o una saleta de lactància privada. També hi ha una àmplia estança més austera que a la resta de plantes, que funcionarà com a versió ‘lowcost’ de ‘coworking’ per als que comencen la seva singladura amb pressupostos molt ajustats.
L’esmorzar i l’hora de dinar són altres moments punta d’interacció, que es potencien amb menús assequibles d’11,90 euros a la cantina, que gestiona directament Attico a la planta cinquena, una gran àrea comuna.
La versatilitat laboral inclou 39 sales de reunions i una zona d’esdeveniments per a fins a 200 persones (amb tarifa a part). Però més enllà de l’organització, el disseny de l’edifici –amb certificació LEED Platinum, mínim impacte ambiental, alta eficiència energètica i espais de treball saludables– destaca per la seva lluminositat i obertura.
Espín ha recordat que la trajectòria d’Aticco va començar fa 10 anys, amb «un somni» que en el dia d’avui s’ha materialitzat en 86.000 metres quadrats d’espais de treball flexibles, que han accelerat més de 250 empreses emergents, amb presència a Barcelona, Madrid, València i molt aviat, Lisboa. Un dels seus avantatges és que qualsevol membre pot accedir a la resta d’oficines en els seus viatges.
L’empresa de ‘coworking’ ha optat aquí de nou per un contracte de lloguer amb beneficis compartits, un model que ja suposa la meitat de les seves operacions.
Per a l’Ajuntament, representat per Itziar Blasco, directora executiva de Negoci i Emprenedoria de Barcelona Activa, la nova oferta consolida la posició de Barcelona com a «primer ‘hub’ del sud d’Europa» i el «compromís» de la inversió privada «compromesa» amb el creixement empresarial i tecnològic a la ciutat.
- Quatre agents ferits i quatre detinguts després d'una persecució a Manresa
- Sor Lucía Caram: “Vaig preguntar si Lleó XIV podia beneir les nostres ambulàncies per a Ucraïna i em van respondre que sí en menys de 24 hores”
- El Carles de les llums tanca després de mig segle fent el barri de la carretera de Santpedor, de Manresa, més lluminós
- Carme Noguera, la dona més gran de l'Estat, a Manresa: 'El que més m'agradava era anar amb les meves companyes a fer una cerveseta i fumar-nos unes cigarretes
- Va trucar el Boadella a casa i va dir que tenia una obra que volia fer a Manresa perquè a Barcelona la prohibirien
- La valenciana a bord del vaixell de l’hantavirus trenca el seu silenci: 'Jo em trobo bé, ens estem cuidant els uns als altres
- Un arbre de grans dimensions cau sobre un cotxe al carrer Carrasco i Formiguera de Manresa
- Un surienc converteix un carrer del Poble Vell en un petit museu de relíquies a l’aire lliure