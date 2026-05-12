La Generalitat nega el descompte del túnel del Cadí a un veí de Guils perquè teletreballa

L’afectat, amb una filla escolaritzada a la Cerdanya, denuncia “inseguretat jurídica” entre el web oficial i el decret que regula les bonificacions

El veí de Guils afectat per la negativa de la Generalitat treballant al seu jardí / ARXIU PARTICULAR

Miquel Spa

Puigcerdà

La Generalitat nega l’abonament del túnel del Cadí a un veí de Guils de Cerdanya, perquè teletreballa, tot i tenir una filla escolaritzada a la comarca i treballar des del poble. L’afectat denuncia una “inseguretat jurídica” entre el que s’explica al web oficial i el que acaba aplicant el decret que regula les bonificacions.

Ramon Acedo, el veí afectat, explica que fins al 2024 havia gaudit del descompte com la resta de famílies residents a la Cerdanya, però assegura que el canvi de criteri l’ha deixat fora de l’ajut pel fet de treballar en remot per una empresa de fora. “Fins ara el teníem simplement per viure aquí. Ara resulta que, si ets teletreballador, ja no hi tens dret”, lamenta.

Segons explica, el web de la Generalitat indica que poden accedir a l’abonament els treballadors presencials, les persones a l’atur i, en altres situacions, les famílies amb fills escolaritzats. En el seu cas, compleix aquest últim requisit, ja que la seva filla va a un centre de la comarca.

Tanmateix, quan va presentar la documentació, el Consell Comarcal li van denegar la petició argumentant que el seu contracte especifica que treballa en remot. Acedo va presentar un recurs, però l’ens comarcal li va respondre que només tramita les sol·licituds i que la decisió correspon al departament de Territori.

Posteriorment, la Generalitat va ratificar la negativa apel·lant al decret vigent, que exclou els teletreballadors perquè considera que no tenen “mobilitat obligada”. El veí considera contradictori aquest criteri. “La web dona a entendre una cosa i el decret n’acaba aplicant una altra. La gent pren decisions amb la informació pública que troba”, afirma.

L’afectat defensa que, malgrat treballar des de casa, podria necessitar sortir sovint de la comarca per motius mèdics i familiars a Manresa o Barcelona per rebre tractaments sanitaris que no es poden fer a la Cerdanya.

A més, qüestiona la diferència de tracte respecte d’altres treballadors de la comarca. “No entenc quina diferència hi ha entre treballar des de casa o fer-ho presencialment en una botiga de Puigcerdà. Les necessitats de mobilitat continuen existint”, argumenta.

Acedo assegura que coneix altres casos similars a la comarca, especialment de famílies que es van instal·lar a la Cerdanya fa anys i que actualment treballen en remot per empreses de fora del territori. Alguns, diu, estudien fórmules per intentar mantenir l’accés al descompte.

