Judici el 2027
La família d’Helena Jubany demana 26 anys de presó per a Santiago Laiglesia però no acusa Xavi Jiménez
El jutjat de Sabadell finalitza la instrucció del crim de la bibliotecària de Sentmenat, 24 anys i mig després de la seva mort, i obre la porta al judici, que se celebrarà el 2027
Guillem Sánchez
La família d’Helena Jubany demana 26 anys de presó per a Santiago Laiglesia per l’assassinat de la bibliotecària de Sentmenat. Però no acusa l’altre investigat en aquesta causa, Xavi Jiménez. La fiscalia, per la seva banda, sol·licita els mateixos anys de presó per a Laiglesia i tampoc acusa Jiménez. Les dues acusacions consideren que el principal sospitós ha de ser processat pels delictes d’assassinat, 20 anys, i de detenció il·legal, 6 anys, atès que la víctima va romandre segrestada i inconscient durant 40 hores abans de ser llançada al buit des d’un edifici de Sabadell la matinada del 2 de desembre del 2001. La decisió per part de totes dues acusacions de no acusar Jiménez significa que aquest segon sospitós ja no serà jutjat per la mort de Jubany.
Amb la presentació d’aquests escrits al jutjat de Sabadell finalitza una instrucció que s’ha allargat, amb intermitències, més de 24 anys i mig. Tot i que els investigadors creuen que més d’una persona va participar en el crim, només Laiglesia se sotmetrà al veredicte d’un jurat a l’Audiència de Barcelona en un judici que, presumiblement, se celebrarà ja el pròxim any 2027.
Perquè el judici contra Laiglesia estigui cada vegada més a prop ha estat decisiu que la Policia Nacional trobés restes d’ADN d’aquest sospitós al jersei que duia Jubany quan va ser assassinada. Agents de la Unitat Central d’Anàlisis Científiques van proposar al jutjat de Sabadell raspallar de nou aquesta peça de roba a la recerca de restes orgàniques i utilitzar les noves tècniques per comparar-les amb l’ADN prèviament extret a Laiglesia. El procés es va allargar molts mesos, però es va produir un “match” que va capgirar el cas.
Laiglesia va ser interrogat a finals del 2025 sobre aquella troballa de material orgànic, però es va negar a declarar i la jutgessa de Sabadell va decidir empresonar-lo preventivament, d’on va sortir al cap de poques setmanes.
Cinc anys de causa reoberta
La causa per Helena Jubany es va reobrir per investigar Xavi Jiménez el desembre del 2021, quan faltaven hores perquè aquest crim prescrivís. La família Jubany va aportar indicis que Jiménez podia ser l’autor dels anònims que va rebre Helena mesos abans del seu assassinat.
El jutjat de Sabadell va decidir investigar aquesta possibilitat i la Policia Nacional, després de valorar la cal·ligrafia de Jiménez, va concloure que aquest home havia participat en la seva redacció. Jiménez, a més, va caure en contradiccions sobre on havia estat la nit en què va desaparèixer la víctima. I un testimoni aportat pels Jubany fins i tot va comprometre la seva última coartada. El 2022, Jiménez va prestar declaració al jutjat i l’instructor d’aleshores va concloure després d’escoltar-lo que hi havia "indicis suficients" que aquest home, que havia estat enamorat de Jubany, havia participat en l’assassinat. Però després de cinc anys d’instrucció les acusacions creuen que no han aparegut proves que permetin portar Jiménez a judici per aquest crim.
El germà de la víctima, Joan Jubany, aclareix que sí que hi ha més certeses del seu paper d’encobridor en aquest assumpte o de la seva participació en l’escriptura dels anònims —que anaven acompanyats de begudes que almenys en una ocasió van intoxicar greument la víctima amb benzodiazepines—, però totes dues sospites constitueixen delictes que ja han prescrit per a la llei. Per aquest motiu les dues acusacions han resolt centrar-se en Laiglesia i oblidar-se de Jiménez, que ha estat sota la lupa judicial —i de l’opinió pública— des del 2021. Jiménez queda exclòs d’aquest procés judicial.
Laiglesia, únic acusat
El programa que "Crims" va dedicar al cas d’Helena Jubany la primavera del 2020 va donar un impuls a una causa que feia anys que agafava pols al jutjat de Sabadell. En aquest episodi, David Medialdea, agent de la Policia Nacional que va investigar l’assassinat fins que va ser arxivat el 2005, va revelar que el primer instructor de Sabadell va fer malament la seva feina el 2001 perquè va posar massa afany a perseguir dues dones —Ana Echaguibel i Montse Careta— i es va oblidar de qui per a ell va ser sempre el principal responsable del crim: Santiago Laiglesia.
Després de l’emissió, l’advocat Benet Salellas va acceptar portar l’acusació particular de la família Jubany i nombrosos ciutadans van aportar noves pistes, i diners de la seva butxaca, per intentar que el jutjat de Sabadell tornés a investigar aquests fets. Ho van aconseguir. I després de cinc anys, la instrucció ha finalitzat i, tal com havia anunciat el policia Medialdea, les acusacions assenyalen Santiago Laiglesia.
Santiago Laiglesia, com tots els sospitosos, era membre de la Unió Excursionista de Sabadell (UES), club al qual Jubany es va inscriure un any abans de morir i on va conèixer les persones que van tramar el seu homicidi. Laiglesia també era xicot de Montse Careta, una dona que residia en un domicili de l’edifici des del qual va ser llançada al buit la víctima. La instrucció ha trobat indicis que Laiglesia vivia regularment al pis de Careta, que es va suïcidar després de ser arrestada i empresonada per aquest crim i, en conseqüència, mai no va ser possible esbrinar la seva responsabilitat.
En el possible judici que pugui celebrar-se contra Laiglesia serà determinant provar si va ser al pis de Careta durant els dos dies previs al crim. Se sospita que en aquest domicili els assassins van amagar Jubany —sedada— fins que va ser llançada al buit la matinada de diumenge. Per això la troballa d’ADN de Laiglesia al jersei de Jubany resulta interessant per a la investigació, perquè assenyala que va estar en contacte amb la víctima mentre aquesta va estar drogada i inconscient durant les 40 hores que va durar la seva retenció il·legal a la casa de Careta.
