IA aplicada al sector vitivinícola
Intel·ligència Artificial: una oportunitat de combinar tradició i innovació en el sector vitivinícola
Experts debaten com la intel·ligència artificial pot optimitzar des de la collita fins a la distribució i millorar la competitivitat del sector vitivinícola empordanès
Núria Noguera
Aquest dilluns, l’auditori del Celler Peralada va celebrar la jornada IA aplicada al sector vitivinícola empordanès, en què tres experts, Karina Gibert, Xavier Martínez i Eloi Montcada, van parlar sobre com la intel·ligència artificial es podia aplicar a tots els sectors, fins i tot al primari, com el vitivinícola.
L’acte va començar amb la benvinguda de Marc Verdaguer, director de l’EMPORDÀ, i del vicepresident del Patronat de Turisme Costa Brava Girona, Jordi Masquef, el qual va destacar que "Peralada conjuga la tradició i la modernitat". Masquef també va apuntar que "l’IA no és una utopia, sinó una eina que ha vingut per quedar-se i és una palanca de competitivitat essencial". La jornada va ser organitzada per EMPORDÀ i Prensa Ibérica, amb Celler Peralada com a espai amfitrió d’una trobada que també va comptar amb el suport de CaixaBank, la DO Empordà, Hostaleria Alt Empordà-La Cuina del Vent.
IA, una eina transversal
La IA és com una eina transversal que pot ser útil en totes les baules de la cadena, des de la collita del raïm fins a la venda del vi, perquè ajuda a comprendre quan i com passaven les coses. "Per això, la IA ens ajuda a planificar, gestionar i predir, ens permet anticipar-nos i ens ajuda a prendre decisions", va explicar Karina Gibert, catedràtica de la UPC-BarcelonaTech, cofundadora del centre de recerca Intelligent Data Science and Artificial Intelligence de la UPC i degana del Col·legi Oficial d’Enginyeria Informàtica de Catalunya.
En aquest sentit, Eloi Montcada, clúster manager d’INNOVI, va exposar un cas pràctic sobre com la IA ha ajudat en l’àmbit de la sanitat vegetal. S'han desenvolupat uns models predictius que ajuden a saber quan hi haurà la primera infecció de míldiu, un fong que afecta el cultiu durant la floració. "Si se sap quan sorgirà la plaga, s’evita fer el tractament en moments innecessaris i s’evita també el cost econòmic que suposa", va explicar.
Gibert també va destacar l’ús de drons als camps: "Poden ajudar a inspeccionar cultius molt grans i, amb una inspecció ocular, es pot veure la maduració o si hi ha algun tipus d’infecció, també en quin moment collir o fins i tot collir amb drons".
IA en la restauració
Per la seva banda, Xavier Martínez, responsable de Transformació Digital al Grup Peralada Chivite, va parlar en concret sobre la intel·ligència artificial aplicada a la restauració i sobre com aquestes eines podien optimitzar la gestió i potenciar el negoci del vi. "La innovació està arrelada a l’ADN del Grup", va afirmar.
En referència a la distribució, va explicar que utilitzaven la IA per agilitzar els processos, facilitar la tria de vins i la venda als restauradors, i donar un valor afegit al client final. Des del Grup Peralada Chivite han desenvolupat diverses eines com ISUMI, una plataforma innovadora dissenyada per optimitzar la gestió del negoci del vi en restaurants.
Martínez va destacar que el vi suposa fins a un 25% del benefici, "per això és important tenir una carta actualitzada i adequada a les necessitats de cada restaurant". Amb aquesta aplicació, que inclou les referències de 40.000 vins, es podien afegir vins nous a la carta i posar el preu per copa. A més, tota la informació detallada de cada vi s’afegeix automàticament i es pot traduir ràpidament a 11 idiomes a través d’ISUMI.
Per als clients, aquesta eina tenia un sommelier digital, el client podt marcar les seves preferències i l’aplicació li recomanava quin vi s’adaptava millor als seus gustos. A més, explica per què recomana cada vi. "La IA ajuda a impulsar vendes i fa el vi més accessible i potencia el sector", va remarcar Martínez.
Pel que fa a l’apartat B2B, també utilitzen la IA per agilitzar el procés de les comandes. Molts restauradors se sentien còmodes fent l’encàrrec per WhatsApp i van desenvolupar un chatbot assistent en què el restaurador pot escriure el que necessita. El chatbot interactua amb ell i passa la comanda al sistema. "D’aquesta manera, els comercials poden estar més enfocats a vendre vi i a atendre els clients, i això es tradueix en un millor servei", va exposar.
IA aplicada al celler
Eloi Montcada va posar de manifest que a la vinya "es pot mantenir la tradició i implementar la innovació". Des d’INNOVI treballen de manera col·laborativa i "fem que passin coses en totes les baules de la cadena de valor", va destacar. També va posar diversos exemples, com el robot Rovinya, elèctric i autònom, creat per viticultors, que feia diverses tasques durant la verema o bé aplicant preparats biodinàmics.
Des d’INNOVI tenen el projecte ROCOLA, Robòtica Col·laborativa per al sector Alimentació, per millorar-ne la competitivitat. Dins aquesta iniciativa es va desenvolupar una càmera per trobar cossos estranys dins les ampolles, com ara fragments de vidre.
Montcada va explicar que un dels reptes principals en què treballava INNOVI és la creació d’una IA pròpia, la VitiGPT. El seu objectiu és que aquesta eina tingui tota la informació i les dades de la recerca que es fa al clúster. L’usuari podrà fer una pregunta concreta a aquest xat, que donarà una resposta basada en tota la informació que INNOVI ha proporcionat. "Volem que totes les dades que hem recollit siguin accessibles i que la IA ajudi a prendre decisions" basades en informació certa i verificada.
La jornada va acabar amb una experiència de realitat virtual immersiva a la vinya a càrrec de Produktia. Els assistents van poder submergir-se en l’elaboració del vi, des de recollir el raïm a la vinya fins a embotellar-lo.
