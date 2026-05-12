Succés amb armes de foc
Una baralla a Sant Adrià deriva en trets a l’aire a La Mina i un cotxe tirotejat
Els Mossos busquen els autors d’un tiroteig sense ferits al carrer Saturn, on la policia ha trobat casquets a terra, al qual ha seguit l’atac contra un vehicle que ha rebut l’impacte de diverses bales a un quilòmetre i mig de distància del barri
Jordi Ribalaygue
Els Mossos d’Esquadra busquen els autors d’un tiroteig que ha tornat a alterar la rutina aquesta tarda al barri de La Mina, a Sant Adrià de Besòs. El succés ha passat al carrer Saturn, al límit amb Barcelona. Segons les fonts consultades, s’han produït al voltant d’una quinzena de trets cap a les 18.00 hores. La policia ha rebut l’avís a les 18.15 hores per diverses detonacions. Més tard, un cotxe ha estat tirotejat al carrer del Prat, al barri de Montsolís de Sant Adrià. Ha passat a un quilòmetre i mig del punt on s’ha registrat la descàrrega a La Mina. Diverses fonts vinculen tots dos fets, originats suposadament per una baralla desencadenada aquest matí.
D’acord amb fonts coneixedores dels fets, el detonant ha estat presumptament un enfrontament entre dues famílies que ha anat escalant al llarg del dia. El conflicte s’ha originat per una agressió ocorreguda en un carrer adjacent a l’Ajuntament de Sant Adrià. La batussa encara cuejava aquesta tarda a La Mina, fins al punt que membres d’una de les estirps involucrades en la disputa han baixat armats d’un cotxe al carrer Saturn i han obert foc. Segons algunes fonts, són familiars d’un home agredit aquest matí i han pretès intimidar els seus oponents amb trets a l’aire. L’impacte d’una bala ha foradat el vidre d’una marquesina d’autobús. No consta que hi hagi hagut ferits.
Els Mossos d’Esquadra han acudit als voltants de Saturn i han recollit diversos casquets que han trobat al mig del carrer. Els policies no han trobat els autors dels trets després del succés. Mentre els agents han inspeccionat el lloc de l’altercat, el trànsit ha quedat tallat al carrer Sant Raimon de Penyafort, on conflueixen Sant Adrià i Barcelona.
Instants després, un vehicle ha estat cosit a trets a la zona on viu la família de l’home colpejat aquest matí. Es tractaria suposadament d’una resposta als trets a La Mina. La investigació continua oberta.
Hi ha hagut altres incidents recents amb armes de foc a La Mina. Una topada entre diversos membres d’una mateixa família amb l’integrant d’una altra va acabar en una batussa amb trets a l’aire durant una matinada de finals d’abril, davant d’un bar situat en un extrem de la plaça de Camarón de la Isla. Els incidents amb armes de foc —molt associades al tràfic de droga— pertorben amb certa regularitat La Mina, una aberració que esgota els veïns i reincideix en l’estigmatització que el barri ha patit. Dissabte passat, els Mossos van informar de la detenció de dos homes vinculats presumptament a diversos tirotejos a La Mina, comesos entre 2024 i 2026.
