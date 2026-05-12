Necrològica
Mor Josep Company, el fundador de Finques Company que va veure néixer el turisme modern a la Costa Brava
La seva biografia queda lligada a la història recent de Llançà, al desenvolupament del nord de l’Alt Empordà i a una manera de fer empresa arrelada al territori, a la paraula donada i a la confiança
Santi Coll
Josep Company Molar, fundador de Finques Company i una figura clau en la transformació turística i immobiliària de Llançà i del nord del Cap de Creus i la Costa Brava, ha mort aquest dimarts, 12 de maig. Amb la seva desaparició, l’Alt Empordà perd un empresari fet a peu de carrer, un home que va començar gairebé per casualitat fent d’intermediari entre pescadors i primers estiuejants i que va acabar aixecant una de les marques immobiliàries de referència a les comarques gironines.
Company, originari de Celrà, on va néixer el 1934, va arribar a Llançà l’any 1963, quan treballava a Campsa i va ser destinat al sortidor de gasoil del port, que donava servei a les barques de pesca. Aquell Llançà encara quedava lluny del boom turístic, però els primers visitants francesos i belgues començaven a descobrir un litoral que conservava una fesomia molt més verge que altres punts de la Costa Brava. Va ser en aquell context que Company va començar a posar en contacte turistes que buscaven allotjament amb pescadors que llogaven pisos i habitacions. "No cobrava res, però feia d’intermediari", recordava el seu fill Joan Company en una entrevista sobre els orígens de l’empresa.
Creixement empresarial
D’aquella tasca informal en va néixer una petita oficina turística al port de Llançà, que Company va compaginar inicialment amb la feina a la benzinera. El que havia començat com un servei de confiança i proximitat va créixer al mateix ritme que ho feia el turisme al nord del Cap de Creus. A mitjans dels anys seixanta va entrar en la compravenda de cases i terrenys, amb una primera clientela formada sobretot per belgues i francesos, i Finques Company es va consolidar com un actor estretament vinculat a la popularització del nord del Cap de Creus.
La trajectòria de Josep Company també explica una manera d’entendre l’ofici immobiliari basada en la confiança personal, el coneixement del territori i el tracte directe amb els clients. El seu paper va anar més enllà de l’empresa: entre el 1970 i el 1985 va ser jutge de pau de Llançà, una responsabilitat que reflectia el reconeixement social que havia aconseguit al municipi. En paral·lel, Finques Company va incorporar la gestió de comunitats de propietaris, una activitat que amb els anys esdevindria decisiva per resistir les crisis del sector.
Amb el pas de les dècades, l’empresa familiar va créixer, es va professionalitzar i va incorporar els seus fills Joan i Josep Company Agustí. La companyia va obrir oficina a Figueres, va impulsar fórmules de col·laboració com BiGrup i posteriorment Ceigrup, i va apostar de manera primerenca per eines tecnològiques aplicades al sector immobiliari que avui semblen quotidianes, com mostrar fotografies dels immobles a través de l’ordinador quan encara calia distribuir-les en disquets entre oficines.
L’any 2000, Josep Company Molar va deixar la direcció de l’empresa en mans dels seus dos fills. Poc després, el 2004, va rebre la medalla al mèrit turístic de mans del president de la Generalitat Pasqual Maragall, i el 2010 l’Associació d’Apartaments Turístics de Girona li va concedir el Sol de la Costa Brava en reconeixement de la seva trajectòria professional al sector turístic i immobiliari. L'empresa viu ara una nova etapa amb la seva integració en el grup immobiliari Housfy.
La mort de Josep Company tanca la vida d’un empresari que va saber llegir un moment fundacional: el pas d’una costa de pescadors a una Costa Brava oberta al turisme internacional. La seva biografia queda lligada a la història recent de Llançà, al desenvolupament del nord de l’Alt Empordà i a una manera de fer empresa arrelada al territori, a la paraula donada i a la confiança.
La cerimònia de comiat tindrà lloc aquest dimecres 13 de maig, a la capella del Port de Llançà, a les 13 hores.
