Vaga a l’escola catalana
"Més salari, menys policia": milers de professors mantenen el pols al Govern en una altra protesta multitudinària
80.000 docents segons l’organització i 26.000 segons la Guàrdia Urbana han recorregut aquest dimarts el centre de Barcelona per demanar millores laborals i més inversió a l’escola
Ustec demana una pujada salarial d’entre 400 i 500 euros més al mes i Niubó ho descarta
Helena López
La sensació majoritària és d’impotència (i ràbia). "Si la conselleria no reacciona ni amb un mes sencer de vagues sobre la taula i més de 1.000 centres plantant-se a fer sortides i colònies, ¿què més hem de fer per demostrar que no podem més?", reflexiona Laura, tutora de sisè de primària en una escola del Baix Llobregat. Aquesta és la quarta jornada de vaga que fa aquesta jove mestra aquest curs —va seguir les generals de l’11 de febrer i del 20 de març i la territorial de març— i té clar que farà les pròximes (en el seu cas, demà, dimecres).
"La situació és insostenible i sortir al carrer és l’únic que ens queda perquè ens escolti la societat, ja que el Govern es nega a fer-ho", prossegueix sense amagar el seu enuig la mestra, vestida amb la samarreta groga identificativa de la lluita docent, color que aquest dimarts ha omplert els carrers de Barcelona.
"Illa, volem més plantilla" ha estat un dels càntics més corejats, igual que el ja clàssic "no és un acord, és una traïció", en referència al pacte firmat per CCOO i UGT
Laura és una dels milers de docents —80.000 segons l’organització i 26.000 segons la Guàrdia Urbana— que han baixat per la Via Laietana al crit de "No és docència, és supervivència" i "Menys policia, més educació". El malestar que arrossega el professorat des de fa anys —amb aules cada vegada més complexes— s’ha vist aguditzat en les últimes setmanes per diverses qüestions. La primera, la no-reacció del Govern, que no ha convocat els sindicats fins dijous i continua enrocat en el polèmic acord amb CCOO i UGT. La segona, el doble episodi amb un protagonista inesperat: el cos dels Mossos d’Esquadra. Si el pla pilot per introduir mossos de paisà als instituts per reduir la conflictivitat va causar rebuig, la infiltració de dos agents reconeguda pel mateix Govern en una assemblea de professors a Barcelona ha causat perplexitat.
"Parlon dimissió"
És per això que un dels lemes més repetits en el matí radiant d’aquest dimarts ha estat, a més del ja esmentat "menys policia i més educació", "som docents, no delinqüents" i "Parlon dimissió".
Entre els milers de manifestants, famílies senceres. "Això no és només per defensar una pujada de sou, que també, i no ens fa vergonya dir-ho, ja que és una demanda legítima, sinó per una escola millor per a tothom", defensa Anna, professora de Matemàtiques en un institut al Penedès, que ha acudit a la protesta a Barcelona amb els seus dos fills.
Com Laura, Anna també ha fet totes les vagues del curs i té clar que secundarà les que vindran (al Penedès, igual que al Baix Llobregat, també demà).
La qüestió salarial ha estat una de les protagonistes de la jornada de vaga, que començava a les set del matí amb talls en nombroses carreteres del país, del Nus de la Trinitat a la C-32 a Mataró o l’AP-7 a Bellaterra.
Si no hi ha millores laborals els docents no corregiran les PAU, no aniran a sortides ni a colònies i no faran formacions que no serveixen per a res
Iolanda Segura, portaveu d’Ustec —sindicat majoritari— reclama una pujada salarial d'"entre 400 i 500 euros al mes", mentre que la consellera Esther Niubó titlla aquesta demanda de "maximalista" i la portaveu del Govern, Sílvia Paneque, demana als docents "ser realistes".
Així les coses, els sindicats convocants de la vaga, als ulls dels quals la consellera els convoca "massa tard", li exigeixen que es presenti a la mesa amb una nova proposta salarial sobre la qual començar a treballar per no fer-los perdre el temps.
La conselleria no ha convocat els sindicats fins dijous, a la qual cosa aquests responen que, "ja que va tard", es presenti a la reunió "amb els deures fets"
Més enllà del sou, la llista d’assumptes que el professorat en vaga ha reivindicat aquest dimarts als carrers és interminable a jutjar pels missatges a les pancartes casolanes que mostren els manifestants. Hi ha docents que insisteixen en la necessitat de reformular el currículum i de desfer la fusió de les ciències a batxillerat, altres recorden les temperatures asfixiants a què arriben les aules sense climatitzar i altres rebutgen la burocràcia infernal. "Illa, volem més plantilla" ha estat també molt corejat, igual que el ja clàssic "no és un acord, és una traïció", en referència al pacte firmat per CCOO i UGT.
La protesta, que ha comptat amb el suport del Sindicat d’Estudiants i el personal del 0-3 anys, ha finalitzat passada la una del migdia a Sant Jaume, on els representants sindicals han culminat amb un missatge clar a Niubó: "Negociació o dimissió".
"No som una agència de viatges"
Ramiro Gil, d’Aspepc, ha dit en el seu parlament final davant del Palau de la Generalitat que si no hi ha millores educatives els docents no corregiran les PAU, no aniran a sortides ni a colònies i tampoc faran formacions que assegura que no serveixen per a res: "No som una agència de viatges gratis", ha dit davant d’una plaça de Sant Jaume plena a vessar que ha arrencat a aplaudir.
La portaveu de la CGT, Laura Gené, per la seva banda, ha qualificat d’abusius els serveis mínims i ha llançat també un missatge a la consellera: "Niubó, passa de Dalmau i posa’t a fer propostes concretes i a avançar". "Si no ho fan, no hi haurà casals, ni colònies ni graduacions. No hi haurà pau", ha sentenciat exigint també a Niubó que dijous vagi a la mesa "amb els deures fets".
La primera jornada de vaga general del trimestre ha estat secundada per un 32% de docents i personal laboral, segons les dades provisionals del Departament, mentre que els sindicats eleven aquest percentatge al 70%. La conselleria ha assenyalat en un comunicat que aquesta xifra de seguiment es correspon amb les dades facilitades a les 13 hores per un 85,17% dels centres de treball amb personal convocat a la vaga. A la tarda, el Departament d’Educació donarà l’última dada actualitzada.
A més dels docents de la xarxa pública, avui també estaven cridats a la vaga els professionals de la concertada, que també hi han participat, encara que de manera molt més discreta i de vermell, en la manifestació pel centre de Barcelona.
