Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Valentí OviedoAlerta per plujaVaga de docentsFuita a la C-55Helena JubanyHantavirus
instagramlinkedin

Conflicte a l’escola catalana

Vaga de professors a Catalunya: ¿on és avui dimarts i on toca demà dimecres?

El nou cicle de protestes dels docents catalans inclou tres aturades generals a tot Catalunya i dues jornades de vaga més per territori, a més de dues manifestacions a Barcelona

Vaga de professors, en directe: última hora de la convocatòria, talls en carreteres i serveis mínims

Els mestres tallen la Gran Via de Barcelona a l’altura de La Campana

Els mestres tallen la Gran Via de Barcelona a l’altura de La Campana / JORDI OTIX / VÍDEO: QUIM VALLÈS / ACN

El Periódico

Barcelona

Les escoles i instituts de Catalunya viuen un nou cicle de vagues de mestres i professors en reivindicació de millors sous, més recursos per als plans d’inclusió a les aules i una reducció de la burocràcia.

Les mobilitzacions estan convocades pels sindicats majoritaris Ustec i Professors de Secundària (Aspepc), al costat de la CGT i la Intersindical. Aquestes centrals consideren insuficient el pacte firmat per CCOO i UGT amb el Govern, que pretenia tancar el conflicte amb un increment salarial de 3.000 euros a l’ any i el pagament de 50 euros per nit per als dies de colònies, entre altres mesures.

Cinc dies de vaga a cada escola i institut

Aquest cicle de protestes inclou un total de 17 dies de vaga, per territoris i nivells educatius: tres són de caràcter general (dimarts 12 de maig, dimecres 27 de maig i divendres 5 de juny) i hi ha dues jornades més per territori. Per tant, a cada escola o institut hi ha cinc dies de vaga en menys d’un mes.

S’hi afegeixen dues jornades d’atur addicionals en l’etapa 0-3 anys. Aquests centres educatius participen també en les vagues de tot Catalunya, però no a les territorials.

Aquest és el calendari de vagues al detall:

  • Dijous 7 de maig: etapa 0-3 anys.
  • Dimarts 12 de maig: vaga a tots els centres educatius de Catalunya i manifestació a Barcelona.
  • Dimecres 13 de maig: Baix Llobregat i Penedès.
  • Dijous 14 de maig: Girona i Catalunya Central.
  • Divendres 15 de maig: Lleida, Alt Pirineu i Aran.
  • Dilluns 18 de maig: Barcelona i resta del Barcelonès.
  • Dimarts 19 de maig: Vallès Occidental, Vallès Oriental i Maresme.
  • Dimecres 20 de maig: etapa 0-3 anys.
  • Dijous 21 de maig: Tarragona i Terres de l’Ebre.
  • Dimecres 27 de maig: vaga a tots els centres educatius de Catalunya.
  • Dijous 28 de maig: Vallès Occidental, Vallès Oriental i Maresme.
  • Divendres 29 de maig: Baix Llobregat i Penedès.
  • Dilluns 1 de juny: Girona i Catalunya Central.
  • Dimarts 2 de juny: Barcelona i resta del Barcelonès.
  • Dimecres 3 de juny: Tarragona i Terres de l’Ebre.
  • Dijous 4 de juny: Lleida, Alt Pirineu i Aran.
  • Divendres 5 de juny: vaga a tots els centres educatius de Catalunya i manifestació a Barcelona.

Serveis mínims

Per a aquestes vagues, la Generalitat ha decretat uns serveis mínims d ’un docent per cada tres aules en les etapes d’infantil, primària i ESO. Durant les jornades d’atur també haurà de ser present en cada centre educatiu almenys un membre de l’equip directiu, segons l ’edicte publicat pel Departament de Treball.

Als centres d’educació especial haurà de treballar el 50% de les plantilles, mentre que a les guarderies s’ha establert un mínim del 33% del personal. A més, els serveis mínims preveuen que es mantingui la meitat del personal de menjador, cuina, acollida, extraescolars i atenció a l’alumnat amb necessitats educatives especials.

Boicot a les sortides i colònies el curs vinent

A més d’aquest cicle de vagues, els docents catalans estan impulsant altres mesures de protesta com el rebuig de realitzar sortides i colònies el curs vinent.

Notícies relacionades

Més de 1.000 escoles i instituts ja s’han afegit a la campanya ‘Aturem les sortides ràpides i les colònies’, segons ha informat Helena López a EL PERIÓDICO. Els claustres d’aquests centres s’han manifestat a favor de deixar de realitzar sortides escolars i/o colònies amb pernoctació «fins que Educació implementi millores reals, estructurals i efectives en el sistema educatiu públic».

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Quatre agents ferits i quatre detinguts després d'una persecució a Manresa
  2. Sor Lucía Caram: “Vaig preguntar si Lleó XIV podia beneir les nostres ambulàncies per a Ucraïna i em van respondre que sí en menys de 24 hores”
  3. El Carles de les llums tanca després de mig segle fent el barri de la carretera de Santpedor, de Manresa, més lluminós
  4. Carme Noguera, la dona més gran de l'Estat, a Manresa: 'El que més m'agradava era anar amb les meves companyes a fer una cerveseta i fumar-nos unes cigarretes
  5. Va trucar el Boadella a casa i va dir que tenia una obra que volia fer a Manresa perquè a Barcelona la prohibirien
  6. La valenciana a bord del vaixell de l’hantavirus trenca el seu silenci: 'Jo em trobo bé, ens estem cuidant els uns als altres
  7. Un arbre de grans dimensions cau sobre un cotxe al carrer Carrasco i Formiguera de Manresa
  8. Un surienc converteix un carrer del Poble Vell en un petit museu de relíquies a l’aire lliure

El manresà Valentí Oviedo, director general del Liceu, deixa temporalment el càrrec

El manresà Valentí Oviedo, director general del Liceu, deixa temporalment el càrrec

Sant Andreu Salut de Manresa reflexiona sobre la musicoteràpia a les cures pal·liatives

Sant Andreu Salut de Manresa reflexiona sobre la musicoteràpia a les cures pal·liatives

Les hamburgueses de Cal Pepitu, berenar dels jugadors del Barça durant la rua

Les hamburgueses de Cal Pepitu, berenar dels jugadors del Barça durant la rua

Jordi Cuadras reclama un Rec “ple de vida” per impulsar habitatge i transformar el barri industrial d’Igualada

Jordi Cuadras reclama un Rec “ple de vida” per impulsar habitatge i transformar el barri industrial d’Igualada

Descobreix un mirador de somni en un dels pobles més bonics de Catalunya i del món: ideal per visitar en família

Descobreix un mirador de somni en un dels pobles més bonics de Catalunya i del món: ideal per visitar en família

Troben el cos de l'home de 78 anys desaparegut aquest dilluns a Pinós

Troben el cos de l'home de 78 anys desaparegut aquest dilluns a Pinós

Manresa reactiva el projecte Biblionius d’intercanvi de llibres

Manresa reactiva el projecte Biblionius d’intercanvi de llibres

Tres maneres de recórrer la Ribera del Duero, Campo de Borja i La Manxa

Tres maneres de recórrer la Ribera del Duero, Campo de Borja i La Manxa
Tracking Pixel Contents