Conflicte a l’escola catalana
Vaga de professors a Catalunya: ¿on és avui dimarts i on toca demà dimecres?
El nou cicle de protestes dels docents catalans inclou tres aturades generals a tot Catalunya i dues jornades de vaga més per territori, a més de dues manifestacions a Barcelona
Vaga de professors, en directe: última hora de la convocatòria, talls en carreteres i serveis mínims
El Periódico
Les escoles i instituts de Catalunya viuen un nou cicle de vagues de mestres i professors en reivindicació de millors sous, més recursos per als plans d’inclusió a les aules i una reducció de la burocràcia.
Les mobilitzacions estan convocades pels sindicats majoritaris Ustec i Professors de Secundària (Aspepc), al costat de la CGT i la Intersindical. Aquestes centrals consideren insuficient el pacte firmat per CCOO i UGT amb el Govern, que pretenia tancar el conflicte amb un increment salarial de 3.000 euros a l’ any i el pagament de 50 euros per nit per als dies de colònies, entre altres mesures.
Cinc dies de vaga a cada escola i institut
Aquest cicle de protestes inclou un total de 17 dies de vaga, per territoris i nivells educatius: tres són de caràcter general (dimarts 12 de maig, dimecres 27 de maig i divendres 5 de juny) i hi ha dues jornades més per territori. Per tant, a cada escola o institut hi ha cinc dies de vaga en menys d’un mes.
S’hi afegeixen dues jornades d’atur addicionals en l’etapa 0-3 anys. Aquests centres educatius participen també en les vagues de tot Catalunya, però no a les territorials.
Aquest és el calendari de vagues al detall:
- Dijous 7 de maig: etapa 0-3 anys.
- Dimarts 12 de maig: vaga a tots els centres educatius de Catalunya i manifestació a Barcelona.
- Dimecres 13 de maig: Baix Llobregat i Penedès.
- Dijous 14 de maig: Girona i Catalunya Central.
- Divendres 15 de maig: Lleida, Alt Pirineu i Aran.
- Dilluns 18 de maig: Barcelona i resta del Barcelonès.
- Dimarts 19 de maig: Vallès Occidental, Vallès Oriental i Maresme.
- Dimecres 20 de maig: etapa 0-3 anys.
- Dijous 21 de maig: Tarragona i Terres de l’Ebre.
- Dimecres 27 de maig: vaga a tots els centres educatius de Catalunya.
- Dijous 28 de maig: Vallès Occidental, Vallès Oriental i Maresme.
- Divendres 29 de maig: Baix Llobregat i Penedès.
- Dilluns 1 de juny: Girona i Catalunya Central.
- Dimarts 2 de juny: Barcelona i resta del Barcelonès.
- Dimecres 3 de juny: Tarragona i Terres de l’Ebre.
- Dijous 4 de juny: Lleida, Alt Pirineu i Aran.
- Divendres 5 de juny: vaga a tots els centres educatius de Catalunya i manifestació a Barcelona.
Serveis mínims
Per a aquestes vagues, la Generalitat ha decretat uns serveis mínims d ’un docent per cada tres aules en les etapes d’infantil, primària i ESO. Durant les jornades d’atur també haurà de ser present en cada centre educatiu almenys un membre de l’equip directiu, segons l ’edicte publicat pel Departament de Treball.
Als centres d’educació especial haurà de treballar el 50% de les plantilles, mentre que a les guarderies s’ha establert un mínim del 33% del personal. A més, els serveis mínims preveuen que es mantingui la meitat del personal de menjador, cuina, acollida, extraescolars i atenció a l’alumnat amb necessitats educatives especials.
Boicot a les sortides i colònies el curs vinent
A més d’aquest cicle de vagues, els docents catalans estan impulsant altres mesures de protesta com el rebuig de realitzar sortides i colònies el curs vinent.
Més de 1.000 escoles i instituts ja s’han afegit a la campanya ‘Aturem les sortides ràpides i les colònies’, segons ha informat Helena López a EL PERIÓDICO. Els claustres d’aquests centres s’han manifestat a favor de deixar de realitzar sortides escolars i/o colònies amb pernoctació «fins que Educació implementi millores reals, estructurals i efectives en el sistema educatiu públic».
