Per al curs 26-27

El val escolar arriba a la quarta edició: tots els alumnes de primària i secundària rebran 60 euros per a material

Material escolar. / RICARDO RUBIO / EUROPA PRESS

El Govern ha aprovat impulsar la quarta edició del val escolar, l’ajuda de 60 euros per a tot l’alumnat de primària i secundària que estigui inscrit en un centre educatiu públic o concertat el curs vinent, 2026-2027. En l’edició passada, el val escolar va arribar a més de 700.000 alumnes.

La principal novetat d’aquesta edició és que s’aposta per la distribució digital del val, una mesura encaminada a garantir la sostenibilitat ecològica del projecte. Es manté l’import econòmic del val (60 euros dividits en dos vals de 30) i la dotació econòmica que inverteix el Govern també continua sent de 50 milions d’euros.

Respecte a la gestió de l’ajuda, els vals s’hauran de bescanviar en els establiments comercials adherits a la plataforma que gestioni les ajudes. Són més de 2.000. Es continua contemplant la possibilitat que les famílies que així ho desitgin cedeixin un o els dos vals al centre educatiu per a la compra conjunta de material escolar (en qualsevol cas, els centres també hauran de fer les compres en aquests establiments adherits).

Les ajudes s’han de destinar a l’adquisició de material escolar, com elements d’escriptura, papereria, llibres, diccionaris, calculadores, motxilles i jocs educatius.

La finalitat de l’Executiu és pal·liar l’impacte de l’augment del cost de la vida sobre les famílies en un moment —l’inici del curs— en què afronten una despesa molt elevada, i tenint en compte l’actual context d’inestabilitat geopolítica i econòmica i el seu possible impacte en els preus. Així, el val escolar busca reduir l’esforç econòmic que han de fer les famílies a l’inici del curs escolar i, d’altra banda, generar un impacte positiu sobre el sector comercial vinculat al material escolar.

Vuit ferits en una explosió de butà en un edifici de Barcelona

S'avaria un tren amb 25 passatgers a bord entre Calaf i Manresa

Vist per a sentència el judici per l'atropellament d'un menor a Avià l'agost del 2024

La presidenta de la Diputació de Barcelona, Lluïsa Moret: "És un repte preservar i conservar els entorns de comerç local"

Castellbell renova la direcció artística i potencia l'espai gastronòmic de Resistents, aquest cap de setmana

El cooperativisme agrari del Bages s'alia per sumar esforços

Hisenda et pot tornar fins a 3.000 euros si has fet aquesta reforma a casa

La commemoració del Dia Internacional de la Infermera a Manresa posarà el focus en el lideratge de la professió

