BCN ha atès 27.000 immigrants presencialment
L’Ajuntament concentra l’assessoria a la Fira de Montjuïc perquè les OAC puguin tornar a dur a terme la seva activitat habitual.
Pau Lizana Manuel
Més de 27.000 persones van passar aquestes últimes tres setmanes per algunes de les oficines i recintes que l’Ajuntament de Barcelona va posar a disposició dels interessats a accedir a la regularització extraordinària. El consistori va atendre en aquest període més de la meitat de les persones que calcula que accediran a la mesura fins al 30 de juny. Així ho va explicar ahir la tinenta d’alcaldia de Drets Socials, Raquel Gil, que va fer balanç del dispositiu municipal des del Pavelló 2 de la Fira de Montjuïc, l’últim espai habilitat per l’Ajuntament. La idea és que el recinte firal acumuli funcions i que, en poques setmanes, les Oficines d’Atenció a la Ciutadania (OAC) puguin tornar a portar a terme les seves tasques habituals.Més de 27.000 persones han passat aquestes últimes tres setmanes per algunes de les oficines i recintes que l’Ajuntament de Barcelona ha posat a disposició dels interessats a accedir a la regularització extraordinària. El consistori, d’aquesta manera, hauria atès en tres setmanes més de la meitat de les persones que calcula que accediran a la mesura fins al 30 de juny. Així ho ha explicat la tinenta d’alcaldia de Drets Socials, Raquel Gil, que ha fet balanç del dispositiu municipal des del Pavelló 2 de la Fira de Montjuïc, l’últim espai habilitat per l’ajuntament per a l’ocasió. La idea de fet, és que el recinte firal vagi acumulant funcions i que, en poques setmanes, les Oficines d’Atenció a la Ciutadania (OAC) que han sigut protagonistes de llargues cues les últimes setmanes puguin tornar a realitzar les seves tasques habituals.
És per això que des de dilluns aquest hall de la Fira de Barcelona ha deixat d’emetre cites prèvies per rebre l’informe de vulnerabilitat o el padró en altres oficines. Durant la setmana passada es van repartir 15.650 tiquets amb torns d’atenció a les OAC de la plaça de Sant Miquel i de Monumental, l’espai habilitat al carrer de Miquel Bleach, 24; o al Servei d’Atenció a Immigrants, Emigrants i Refugiats (SAIER).És per això que des d’aquest mateix dilluns aquest ‘hall’ de la Fira ha deixat d’emetre cites prèvies per rebre l’informe de vulnerabilitat o el padró en altres oficines, com va fer tota la setmana passada i ja emet aquests tràmits directament. Durant la setmana passada, es van repartir en total 15.650 tiquets amb torns d’atenció a les OAC de la plaça Sant Miquel i de Monumental, l’espai habilitat al carrer Miquel Bleach, 24; o al Servei d’Atenció a Immigrants i Refugiats (SAIER).
Una vegada s’hagin portat a terme aquestes cites presencials, el pla del consistori és que aquests centres deixin de donar atenció i tot passi necessàriament per Montjuïc. Només quedaria oberta, segons va explicar Gil, l’OAC de Monumental (al carrer de Sicília), els dissabtes. "Som conscients que hi ha moltes persones que només tenen aquest dia per dur a terme els tràmits", va defensar la tinenta d’alcaldia. A partir d’avui, a més, el recinte habilitat al Pavelló 2 de la Fira també oferirà l’informe de vulnerabilitat o el padró a les persones que acreditin que viuen a Barcelona, estiguin o no empadronades.Una vegada s’hagin realitzat aquestes cites presencials, el pla del consistori és que aquests centres deixin de donar atenció i tot passi necessàriament per Montjuïc. Només quedaria obert, segons ha explicat Gil, l’OAC de Monumental (al carrer Sicília), els dissabtes. "Som conscients que hi ha moltes persones que només tenen aquell dia per realitzar els tràmits", ha defensat la tinenta d’alcaldia. A partir d’aquest dimecres, a més, el recinte habilitat al Pavelló 2 de la Fira també oferirà l’informe de vulnerabilitat o el padró a les persones que acreditin que viuen a Barcelona, estiguin o no empadronades.
Més de 110.000 padrons
En aquestes tres setmanes de dispositiu municipal, l’Ajuntament de Barcelona va emetre 24.200 certificats de vulnerabilitat, dels quals prop de 10.000 procedeixen de l’enllaç que l’Ajuntament va enviar a persones que constaven en la base de dades de Serveis Socials i que tenien un correu electrònic o un número associat.En aquestes tres setmanes de dispositiu municipal, l’Ajuntament de Barcelona ha emès 24.200 certificats de vulnerabilitat, dels quals prop de 10.000 procedeixen de l’enllaç que l’ajuntament envio a aquelles persones que constaven en la base de dades de Serveis Socials i que tenien un correu electrònic o un número associat.
També s’han tramitat 115.589 volants i 54.549 certificats de padró i s’enviaran 93.000 volants del padró a les persones extracomunitàries empadronades a Barcelona abans del 31 de desembre. Són números importants, ja que la previsió del municipi era que accedissin al procés de regularització unes 50.000 persones en total.També s’han tramitat 115.589 volants, 54.549 certificats de padró i s’enviaran 93.000 volants del padró a les persones extracomunitàries que estaven empadronades a Barcelona abans del 31 de desembre passat. Són números molt importants tenint en compte que la previsió del municipi era que accedissin al procés de regularització unes 50.000 persones en total.
Els pròxims passos del dispositiu municipal de Barcelona, més enllà de la concentració a la Fira de Montjuïc, passen per ajudar els interessats a accedir a la mesura a tramitar la seva sol·licitud. A més de reforçar l’espai firal amb l’assessoria jurídica d’advocats i advocades del SAIER i del Pla de Barris, també gestionaran la tramitació directament al recinte amb els equips de la Creu Roja. Estudien incloure-hi altres entitats apuntades en el Registre de Col·laboradors d’Estrangeria.Els pròxims passos del dispositiu municipal de Barcelona, més enllà de la concentració a la Fira de Montjuïc passa per ajudar els interessats a accedir a la mesura a tramitar la seva sol·licitud. Per això, a més de reforçar l’espai firal amb l’assessoria jurídica d’advocats i advocades del SAIER i del Pla de Barris; també gestionaran la tramitació directament al recinte amb els equips de la Creu Roja i estudien incloure també altres entitats apuntades en el Registre de Col·laboradors d’Estrangeria.
- Quatre agents ferits i quatre detinguts després d'una persecució a Manresa
- Sor Lucía Caram: “Vaig preguntar si Lleó XIV podia beneir les nostres ambulàncies per a Ucraïna i em van respondre que sí en menys de 24 hores”
- El Carles de les llums tanca després de mig segle fent el barri de la carretera de Santpedor, de Manresa, més lluminós
- Carme Noguera, la dona més gran de l'Estat, a Manresa: 'El que més m'agradava era anar amb les meves companyes a fer una cerveseta i fumar-nos unes cigarretes
- Va trucar el Boadella a casa i va dir que tenia una obra que volia fer a Manresa perquè a Barcelona la prohibirien
- La valenciana a bord del vaixell de l’hantavirus trenca el seu silenci: 'Jo em trobo bé, ens estem cuidant els uns als altres
- Un arbre de grans dimensions cau sobre un cotxe al carrer Carrasco i Formiguera de Manresa
- Un surienc converteix un carrer del Poble Vell en un petit museu de relíquies a l’aire lliure