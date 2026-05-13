Clavijo adverteix el cap de l’Executiu que no oblidarà "les mentides"
El president canari creu que l’Executiu li va ocultar informació rellevant d’un passatger
Salvador Lachica
El conflicte institucional entre els governs d’Espanya i les Canàries per la crisi sanitària va escalar ahir fins a esquerdar les relacions polítiques entre Coalició Canària i el PSOE, tant en els seus acords al Congrés com en futurs pactes de governabilitat entre les dues formacions després de les eleccions autonòmiques i locals de maig del 2027.
Les paraules al Parlament autonòmic del president canari i líder de CC, Fernando Clavijo, amb clar "disgust personal" inclòs, dirigides de forma directa al ministre i expresident de les Canàries Ángel Víctor Torres, no van deixar lloc a dubtes de la gran esquerda oberta als fonaments dels ponts d’entesa entre les dues formacions: "És sorprenent que una persona que ha representat les Canàries, que ha sigut president d’aquesta terra i amb la qual he mantingut una actitud responsable i constructiva, tant des de la presidència com des de l’oposició, especialment durant la pandèmia, hagi ocultat una informació. Aquesta ofensa no l’oblidaré".
Clavijo va posar les cartes sobre la taula a l’acusar el Govern que presideix Pedro Sánchez d’ocultar a l’Executiu regional informació sanitària rellevant sobre els passatgers del vaixell abans de la seva arribada a Granadilla i, en especial, sobre un ciutadà dels Estats Units que havia donat positiu en el test que es va realitzar a Cap Verd i que va ser aïllat i evacuat al marge de la resta dels passatgers. Per Clavijo, la confiança institucional està molt deteriorada: "Les Canàries demanava respecte, sinceritat, lleialtat i dignitat però va rebre del Govern d’Espanya mentides i ocultació".
No obstant, l’augment dels decibels dialèctics de Clavijo contrasta amb el fet que Sánchez va evitar convertir-lo en adversari directe i va optar, en la roda de premsa celebrada a la Moncloa amb el director general de l’Organització Mundial de la Salut (OMS), Tedros Adhanom, preservar el canal institucional amb les Canàries. Sánchez va mantenir el to conciliador: "Estem encantats de continuar parlant, conversar i dialogar amb una institució tan important com el Govern de les Canàries".
Clavijo va insistir a la Cambra regional que "es van ocultar dades deliberadament" per part dels ministeris implicats i no van arribar pels cursos de coordinació institucional. "Gràcies al treball dels mitjans de comunicació hem sabut que ens han mentit perquè l’Estat sabia que viatjava gent contagiada en el creuer", va afegir. "No ha sigut gràcies a la transparència a què estava obligat dins del sistema operatiu i d’actuació davant l’emergència com ens n’hem assabentat", va afegir. També el senador de CC Pedro Manuel Sanginés va acusar ahir la ministra de Sanitat, Mónica García, d’haver ocultat informació. "Això és una deslleialtat intolerable i una falta de respecte que no oblidarem", informa Miguel Ángel Rodríguez.
Malgrat la tensió entre els dos governs, el cert és que estan condemnats a entendre’s. Sánchez perquè, en la complicada aritmètica parlamentària necessita amarrar el vot de la nacionalista Cristina Valido i l’arxipèlag necessita encarrilar fins a 10 assumptes importants per a les illes.
