Successos
Detingut el presumpte autor de 13 robatoris amb força en comerços de Granollers
La investigació de la unitat de Mossos d’Esquadra de Granollers va permetre relacionar el detingut amb una sèrie de robatoris en establiments de la ciutat en els últims dos mesos
El Periódico
Els Mossos d’Esquadra han detingut a Granollers un home de 28 anys com a presumpte autor de 13 robatoris amb força comesos a la ciutat durant els últims dos mesos. La detenció s’ha dut a terme el passat 6 de maig per agents de la comissaria de Granollers, després d’una investigació de la Unitat d’Investigació que analitzava un increment de robatoris en diferents establiments del municipi.
Segons el comunicat policial, els investigadors van detectar elements comuns en diversos dels fets, cosa que va permetre relacionar-los entre si i avançar en la identificació del presumpte autor. Les indagacions van apuntar finalment a un mateix individu, que va actuar de manera reiterada a la zona.
Els robatoris es van produir presumptament en restaurants, comerços, empreses i fins i tot obres. En tots els casos, l’autor va accedir als locals mitjançant la força i va sostreure principalment diners de les caixes registradores, telèfons mòbils i material electrònic. En alguns establiments hauria repetit els robatoris en més d’una ocasió.
Després de la seva detenció, l’home va passar a disposició del jutjat de guàrdia de Granollers el 8 de maig. La investigació continua oberta.
