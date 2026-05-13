La FAVB tem que obrin set discoteques més a Ciutat Vella
Sis entitats veïnals s’oposen al nou pla d’usos del districte, que adverteixen que afavoreix l’aparició de més negocis dirigits als turistes.
Jordi Ribalaygue
Sis entitats veïnals van aixecar ahir la veu d’alarma per advertir que detecten un potencial risc que obrin nous establiments d’oci nocturn a Ciutat Vella i més negocis dirigits al turisme al districte històric de Barcelona, principal focus d’atracció de visitants a la ciutat. La Federació d’Associacions Veïnals de Barcelona (FAVB), la Confederació d’Associacions Veïnals de Catalunya (Confavc) i les entitats veïnals del Gòtic, del Casc Antic i de l’Òstia s’oposen al projecte de pla d’usos per a Ciutat Vella, que compta amb l’aprovació inicial fins ara i estipula les condicions per a l’obertura de negocis. El govern de l’alcalde Jaume Collboni preveu sotmetre l’esborrany a debat en la comissió d’urbanisme de la setmana que ve, per elevar-la a aprovació definitiva en el ple de l’Ajuntament. Al col·lectiu veïnal l’inquieta en especial que la regulació deixi una escletxa que permeti l’obertura de fins a set discoteques noves al districte.
Les sales de festes proliferen a Ciutat Vella, que concentra el gruix del tragí de turistes a la ciutat, i han portat a preveure plans encara per implantar per mitigar les molèsties per soroll que soscaven el descans dels veïns. L’executiu municipal del PSC va emfatitzar que el reglament pretén posar límit als permisos per a més botigues cannàbiques, salons de manicura i comerços de venda de carcasses de mòbil. Va defensar que la norma "regula les activitats amb més impacte" sobre els domicilis, amb limitacions en especial a les que "generen més pressió, com la restauració, els serveis turístics, l’oci nocturn o determinats comerços vinculats al monocultiu turístic". Va remarcar que, al seu torn, "busca potenciar les activitats culturals i el comerç de proximitat".
El moviment veïnal afirma que l’aparició de nous establiments nocturns "seria possible gràcies a la reducció del radi de distància entre aquests locals" que consagraria la revisió de l’actual pla d’usos, vigent des del 2018. El president de la FAVB, Miquel Borràs, va explicar que responsables del districte han reconegut en reunions amb representants veïnals que la normativa permetria que florissin noves discoteques. "No podem aprofundir en les dinàmiques de turistificació de Ciutat Vella", va esgrimir Borràs.
La FAVB apunta que, amb els marges de separació que la norma establiria i els baixos disponibles al districte, es podrien crear fins a dues noves sales d’oci nocturn a Via Laietana, un parell més al passeig de Joan de Borbó i la resta a les rondes de Sant Pere, Sant Antoni i Sant Pau. "Es flexibilitzen moltíssim les mesures, cosa que permetria que obrissin discoteques en zones que ja estan saturades", va qüestionar Martí Cusó, membre de l’Associació de Veïns del Barri Gòtic.
Les entitats també prevenen que, amb el pla, "podrien proliferar descontroladament nous serveis per a turistes" que el pla d’usos del 2018 va prohibir per impedir que s’expandissin. Els crítics esmenten botigues de lloguer de patinets elèctrics, bicicletes o motos, així com locals amb taquilles per guardar equipatge i punts de venda d’entrades. "És una regressió en la desturificació, la normativa hauria de posar els veïns al centre", va postular Cusó.
Crida als partits
La moratòria vigent des del 2024 en la concessió de llicències a comerços cannàbics, d’accessoris per a mòbils i de manicura conclourà a principis de juliol. El govern de Collboni vol que el projecte de pla estigui en vigor aleshores. La FAVB i la resta d’entitats crítiques van reclamar als partits polítics que no aprovin el projecte. Barcelona en Comú i ERC ja s’hi han pronunciat en contra. Per si sols, els seus vots no són prou per tombar la proposta.
"És una autèntica barbaritat", opina Jordi Rabassa, regidor de BComú. "El districte ja té la concentració més gran d’oci nocturn, massificació turística i problemes de soroll en horari nocturn", enumera.
