El gat Age obre una porta a les persones sense llar
Barcelona accepta per primera vegada un gat en una residència pública i evita que una usuària hagi de triar entre tenir sostre o separar-se del seu animal
Durant anys, moltes persones sense llar s’han trobat davant d’un dilema duríssim: acceptar una plaça en un recurs residencial o continuar al carrer per no separar-se del seu animal de companyia. L’accés a albergs, pisos socials o residències no sempre ha estat compatible amb la convivència amb gossos o gats, tot i que aquests animals són sovint un vincle afectiu essencial per a persones que viuen situacions de gran vulnerabilitat.
Aquesta barrera ha estat especialment clara en el cas dels gats. Segons la Fundació per a l’Assessorament i Acció en Defensa dels Animals (FAADA), des del 2016 alguns gossos ja podien entrar en recursos privats, com albergs, pisos socials o projectes Housing First. Entre el 2022 i el 2023, aquesta possibilitat es va anar estenent també a la xarxa pública. Però els gats continuaven quedant-ne fora.
Barcelona trenca el precedent amb M. i el seu gat Age
Ara, Barcelona ha fet un pas inèdit. Un centre residencial públic de llarga estada per a persones sense llar ha acceptat per primera vegada que una usuària hi pugui viure amb el seu gat. La protagonista és M., i el seu company animal és Age.
FAADA assegura que és el primer cas a Espanya d’un gat que accedeix a un recurs públic d’aquestes característiques. El cas té un valor simbòlic i pràctic: demostra que l’atenció social pot incorporar també la realitat emocional de les persones ateses, sense obligar-les a trencar vincles que formen part de la seva estabilitat.
Un ingrés ajornat per un incendi
L’entrada de M. i Age al centre no ha estat immediata. Segons ha explicat FAADA en un comunicat, l’ingrés estava previst per a l’any passat, però un incendi al centre on havien de ser acollits va obligar a ajornar tot el procés.
Durant aquest temps, M. va haver de buscar una solució provisional. Va recórrer a la seva xarxa de contactes perquè tinguessin cura temporalment d’Age mentre es resolia la situació. La separació no va ser una decisió voluntària, sinó una sortida temporal mentre s’esperava que el recurs pogués fer possible la convivència.
Els requisits que ha complert el gat
El cas no s’ha resolt només amb una decisió administrativa. Age ha hagut de complir els requisits necessaris per accedir al recurs. Segons la fundació, el gat està identificat, esterilitzat, vacunat i desparasitat.
Aquest punt és important perquè mostra que l’entrada d’animals de companyia en recursos residencials no es planteja com una excepció improvisada, sinó com una convivència regulada i amb garanties. L’objectiu és protegir tant l'usuari i el seu animal com la resta de residents i professionals del centre.
Com s’ha aconseguit el canvi
FAADA emmarca el cas dins d’una feina sostinguda durant anys per incorporar els animals de companyia als recursos socials per a persones sense llar. L’entitat defensa que cap persona hagi d’escollir entre accedir a un sostre o continuar al costat del seu company animal.
Aquest avenç també ha anat acompanyat de mesures de suport. La xarxa de recursos disposa d’un conveni de col·laboració multidisciplinari per garantir atenció veterinària i d’una petita subvenció destinada a pinso per als espais que ja accepten animals.
La fundació ha agraït la implicació de les parts que han fet possible aquest treball conjunt, des dels professionals de l’àmbit social fins als equips vinculats al conveni que acompanya tant les persones ateses com els seus animals.
Una solució temporal, però un canvi de mirada
FAADA remarca que aquests recursos són temporals i no representen una solució definitiva al problema del sensellarisme. Però també subratlla que permetre la convivència amb els animals durant aquest trànsit és clau per evitar que l’accés a un sostre impliqui «trencar vincles afectius fonamentals».
El cas de M. i Age obre una porta que fins ara continuava tancada per als gats. I situa el debat en un punt més ampli: les polítiques d’atenció a les persones sense llar no només han de garantir allotjament, sinó també tenir en compte els vincles que ajuden aquestes persones a sostenir-se emocionalment. A Barcelona, per primera vegada, aquest vincle ha entrat en una residència pública amb nom propi: Age.
