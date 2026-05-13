L’Argentina busca el "punt zero" del contagi de l’hantavirus
Les regions patagòniques en el punt de mira reforcen les cures mentre s’intenta determinar amb precisió l’origen dels contagis
Abel Gilbert
L’Hospital Zonal Ramón Carrillo de la ciutat argentina de Bariloche va informar ahir que un pacient de 45 anys que havia contret hantavirus va abandonar la unitat de cures intensives i presenta una evolució favorable. El cas havia provocat una inquietud fora del que és comú en aquesta ciutat turística de la Patagònia, situada 1.578 quilòmetres al sud de Buenos Aires. La família va ser aïllada i les autoritats van haver de cridar a la tranquil·litat davant rumors d’un augment de la propagació. A finals de febrer havia mort un home de 39 anys per la malaltia. Un fet que van considerar excepcional. Però aquesta anomalia agafa aquests dies una altra actualitat.
Si bé no s’ha confirmat oficialment a Bariloche com el punt zero dels contagis, la localitat que d’aquí a pocs mesos espera convertir-se, com cada any, en un dels epicentres del turisme hivernal, no és aliena a les especulacions. S’espera amb aquest rerefons el desmentiment de la hipòtesi d’aquest entorn paradisíac com el lloc on els turistes neerlandesos i alhora ornitòlegs van contreure la soca Andes abans de pujar al creuer MV Hondius. Tots dos havien recorregut tant el sud argentí com Xile i l’Uruguai durant cinc mesos. El temps d’incubació de l’hantavirus, que es pot estendre fins a sis setmanes, sembla coincidir amb l’itinerari previ que van fer abans d’embarcar-se a Ushuaia, a l’extrem austral d’aquest país. De moment no s’ha avançat més enllà de la conjectura.
La malaltia viral té una letalitat del 40%. Es transmet a través del contacte amb secrecions o excrements d’un ratolí cuallarg, el nom científic del qual és Oligoryzomys longicaudatus. Els responsables de la política sanitària de la província de Río Negro, a la qual pertany Bariloche, han recordat la importància d’adoptar mesures preventives en zones rurals o àrees on pugui circular el virus. S’han reforçat les crides a ventilar ambients tancats durant almenys 30 minuts abans d’entrar-hi, netejar els espais amb aigua i lleixiu, segellar possibles ingressos de rosegadors en habitatges i coberts, i no acumular llenya, escombraries ni materials que serveixin de refugi als rosegadors. Als turistes se’ls ha demanat extremar cures quan acampin o facin activitats en zones naturals, especialment en àrees boscoses.
La mateixa preocupació s’ha estès a Neuquén, la província veïna. Els especialistes han insistit, però, a atenir-se a les conclusions del Centre d’Ecologia Aplicada (CEAN) i l’Institut de Recerques en Biodiversitat i Medi Ambient (Inibioma-Conicet/UNCo): només al voltant del 5% dels rosegadors porta el temut virus. S’ha remarcat, però, que el risc augmenta quan creix la població de ratolins, un fet que passa a causa de factors climàtics i a la floració massiva de la denominada canya colihue.
De tornada a Ushuaia
En aquest context, un equip de l’Institut Malbrán, el principal referent en ciència, recerca i diagnòstic de malalties a l’Argentina, es disposa a viatjar a la ciutat d’Ushuaia per reunir més informació que permeti determinar si és allà l’origen del brot que es va desencadenar a bord de l’MV Hondius. Viatgen amb una certesa coneguda també per l’OMS: tant Xile com l’Argentina comparteixen la presència del virus Andes sud, l’únic que té un potencial de transmissió interpersonal. "Aquesta variant ha sigut, també, la que s’ha esmentat durant la reunió d’autoritats del Ministeri de Salut de la Nació i integrants de l’Administració Nacional de Laboratoris i Instituts de Salut (Anlis-Malbrán) amb els directors d’Epidemiologia dels ministeris provincials", va consignar el diari La Nación.
"Terra del Foc no té presència d’hantavirus i no ha registrat casos des que aquesta malaltia es va incorporar als esdeveniments de notificació obligatòria al nostre país, el 1996. La seva província veïna, Santa Cruz, no registra casos des de fa set anys", va insistir el Ministeri de Salut de Terra del Foc. Raúl González Ittig, investigador independent a l’Institut de Diversitat i Ecologia Animal (IDEA) del Consell Nacional d’Investigacions Científiques i Tècniques (Conicet), va assenyalar alhora que la presència del virus Andes en rosegadors ha sigut provada a Río Negro, Neuquén i Chubut. No obstant, "a Terra del Foc no hi hauria rosegadors infectats ni casos humans fins ara". La mera presència del ratolí cuallarg "no vol dir que hagi contret el virus". Va considerar, a més d’això, "absolutament improbable" que l’Oligoryzomys longicaudatus hagi estat a prop d’un abocador. "Va en contra de la seva biologia".
