L’explosió d’una bombona de butà causa 11 ferits
Una mare i el seu fill van ser hospitalitzats amb ferides greus. Tres pisos del carrer de Venero, al Poblenou, van quedar "totalment inhabitables".
Gisela Macedo
Una explosió i el posterior incendi registrat ahir a primera hora de la tarda en un edifici de vivendes de dues plantes del barri del Poblenou va deixar un balanç d’11 persones ferides i va obligar a evacuar l’immoble. Entre els afectats hi ha una mare i el seu fill, que es trobaven a l’interior del pis on es va produir la deflagració i són els que presenten les lesions més greus. Segons les primeres hipòtesis, l’origen de l’incident va ser una bombona de butà.
El succés es va produir al voltant de les 13.34 hores al número 13 del carrer de Venero i va ocasionar una forta alarma entre els veïns de la zona. Segons va informar Protecció Civil, el telèfon d’emergències 112 va rebre una trentena de trucades alertant tant del terrabastall inicial com del foc que s’ha desencadenat a continuació, que va provocar una gran acumulació de fum en aquest petit carrer per als vianants.
Fins al lloc es van desplaçar nou ambulàncies del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), mentre que els Bombers de Barcelona hi van traslladar nou dotacions. La Guàrdia Urbana va tallar la circulació a la zona i hi va estar fent desviacions de tràfic.
En el moment de l’explosió es trobaven a l’interior del pis afectat una mare i el seu fill, que van ser traslladats a l’Hospital Vall d’Hebron; un d’ells en estat greu i l’altre, en estat menys greu. Tot i que la seva vida no corre perill, sí que s’han fet cremades greus, segons els equips d’emergències. La resta d’afectats són nou persones més, que es van fer ferides lleus i no van necessitar de trasllat hospitalari.
Por seguretat, els bombers van procedir a l’evacuació d’altres veïns de l’edifici. Després d’extingir l’incendi, els efectius van revisar l’estructura de l’edifici. El pis on es va produir l’incendi i dos més de la mateixa planta estan inhabitables. La resta de pisos, si bé podrien arribar a ser habitables, no tenen subministrament d’aigua ni de llum, segons va explicar Carlos Chico, cap d’unitat i intervenció dels Bombers de Barcelona."El pis on s’ha produït incendi i dos més de la mateixa planta estan totalment inhabitables. La resta de pisos, si bé podrien arribar a ser habitables, no tenen subministrament ni d’aigua ni de llum", ha explicat Carlos Chico, cap d’unitat i intervenció dels Bombers de Barcelona, en declaracions davant els mitjans.
Chico va assenyalar que els veïns no hospitalitzats van ser atesos per professionals del Centre d’Urgències i Emergències Socials de Barcelona (CUES), per valorar si desitjaven tornar a casa seva, malgrat les afectacions i la falta de subministraments, o si preferien ser reallotjats. De moment, no se sap quan podran recuperar aquests serveis bàsics. "Tota la instal·lació interior està molt deteriorada", va dir el cap de la intervenció, que també va advertir que serà necessària una important reparació. L’edifici pertany a un únic propietari que es va desplaçar fins al lloc al conèixer la situació.De moment, no se sap quan podrien recuperar aquests serveis bàsics. "Tota la instal·lació interior està molt deteriorada", ha asseverat el cap de la intervenció, que també ha advertit que serà necessària una important reparació. L’edifici pertany a un únic propietari que s’ha desplaçat fins al lloc al conèixer la situació.
