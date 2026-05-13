Milers de docents mantenen el pols al Govern en una protesta multitudinària
Més de 80.000 professors, segons l’organització, i 26.000, segons la Guàrdia Urbana, recorren el centre de BCN per demanar millores laborals i més inversió. La Ustec reclama una pujada salarial d’entre 400 i 500 euros al mes per frenar les aturades i Niubó ho descarta.
Helena López
La sensació majoritària era d’impotència (i ràbia). "Si la conselleria no reacciona ni amb un mes sencer de vagues sobre la taula i amb més de 1.000 centres plantant-se a fer sortides i colònies, ¿què més hem de fer per demostrar que no podem més?", reflexionava la Laura, tutora de sisè de primària al Baix Llobregat, en la gran manifestació que ahir va recórrer el centre de Barcelona en la primera vaga general de l’intens calendari de convocatòries – en queden 15 més, comptant les territorials – anunciades fins a final de curs. De fet, la d’ahir és la quarta aturada que secunda aquesta jove mestra aquest curs –ja va seguir les de l’11 de febrer i el 20 de març i la territorial de març– i té clar que secundarà les pròximes.
"La situació és insostenible i sortir al carrer és l’únic que ens queda perquè ens escolti la societat, ja que el Govern es nega a fer-ho", prosseguia sense amagar el seu enuig la mestra, vestida amb la samarreta groga identificativa de la lluita docent; color que ahir va omplir els carrers de Barcelona.
La Laura és un dels milers de docents –80.000, segons l’organització, i 26.000, segons la Guàrdia Urbana– que van baixar per la Via Laietana al crit de "no és docència, és supervivència" i "menys policia, més educació". Segons Educació, la vaga va ser seguida per un 35% del personal convocat, xifra que els convocants van elevar al 70%. L’última vaga, l’aturada que va buidar les aules després d’anunciar-se el pacte del Govern amb CCOO i la UGT, va ser seguida per un 44% dels docents: la protesta va perdre una mica de força, però conserva força per mantenir el pols amb el Govern.
El malestar que arrossega el professorat des de fa anys –amb aules cada vegada més complexes– s’ha vist aguditzat en les últimes setmanes per diverses qüestions. La primera, la no reacció del Govern, que finalment ha convocat els sindicats demà i continua defensant el polèmic acord amb CCOO i la UGT. La segona, el doble episodi amb un protagonista inesperat: el cos dels Mossos d’Esquadra. Si el pla pilot per introduir policies de paisà als instituts per reduir la conflictivitat va causar rebuig, la infiltració de dos agents, reconeguda pel mateix Govern, en una assemblea de professors a Barcelona va causar perplexitat. Per aquesta raó alguns dels lemes més repetits ahir van ser, a més del ja citat "menys policia i més educació", "som docents, no delinqüents" i "Parlon, dimissió".
Entre els milers de manifestants hi havia famílies senceres. "Això no és només per defensar una pujada de sou, que també, i no ens fa vergonya dir-ho, ja que és una demanda legítima, sinó que també lluitem per una escola millor per a tothom", defensava l’Anna, professora de Matemàtiques en un institut del Penedès, que va acudir a la protesta a Barcelona al costat dels seus dos fills. Com la Laura, l’Anna també ha fet totes les vagues del curs i té clar que secundarà les que vindran.
La qüestió salarial va ser una de les protagonistes de la jornada de vaga, que començava a les set del matí amb talls en nombroses carreteres del país, del Nus de la Trinitat a la C-32 a Mataró o l’AP-7 a Bellaterra.
De fet, Iolanda Segura, portaveu d’Ustec –el sindicat majoritari–, va reclamar en les últimes hores una pujada salarial d’"entre 400 i 500 euros al mes" com a mesura per asseure’s a negociar –es tracta d’una xifra que dobla la pactada pel Govern amb CCOO i la UGT–. La demanda, no obstant, va ser rebutjada pel Govern. La consellera d’Educació, Esther Niubó, va qualificar la petició de "maximalista" i la portaveu del Govern, Sílvia Paneque, va tornar a defensar un pacte que implica "una injecció de 2.000 milions d’euros" després de 10 anys de desinversió educativa i va demanar als docents "ser realistes".
La reunió arriba "tard"
Així les coses, els sindicats convocants de la vaga –que consideren que la reunió amb la conselleria prevista per demà arriba "massa tard"– li exigeixen que es presenti a la taula sectorial amb "una nova proposta salarial sobre la qual començar a treballar per no fer-los perdre el temps".
Més enllà del sou, la llista d’assumptes que el professorat en vaga va reivindicar ahir és interminable, a jutjar pels missatges a les pancartes dels manifestants. Hi havia docents que insistien en la necessitat de reformular el currículum i de desfer la fusió de les ciències a batxillerat, d’altres recordaven les asfixiants temperatures de les aules sense climatitzar, i uns altres rebutjaven la burocràcia infernal. " Illa, volem més plantilla" va ser un dels lemes més corejats, igual que el "no és un acord, és una traïció", amb referència al pacte firmat per CCOO i la UGT.
