Paneque diu als mestres que atenguin el "principi de realitat" i que no renegociaran el que ja han pactat
Paneque emplaça els sindicats majoritaris a acudir a la taula de negociació prevista per demà, en la qual la consellera Niubó "els escoltarà".
Quim Bertomeu
El Govern segueix entestat. La vaga de professors d’ahir no va alterar la convicció de l’Executiu que l’acord al qual es va arribar fa algunes setmanes amb CCOO i la UGT, sindicats minoritaris en el sector educatiu, és bo i sols es pot desenvolupar. Per als representants de les organitzacions majoritàries, com Ustec o Professors de Secundària, els 2.000 milions que brandeix el Govern són insuficients per atendre les seves demandes: la pujada salarial, la baixada de ràtios, la desburocratització i una inversió més gran per a l’escola inclusiva.
La portaveu i consellera Sílvia Paneque va insistir després de la reunió del Govern d’ahir en la seva "consciència i comprensió del malestar" que hi ha als centres educatius, a causa de la "desinversió acumulada en infraestructures i a uns recursos humans deficients" juntament amb unes aules cada vegada més diverses i complexes. No obstant, va defensar que des de la Generalitat s’ha fet "l’aposta més gran per la millora del sistema educatiu", tot i que no sigui suficient per als professors en vaga, i els va demanar "principi de realitat" perquè "els recursos són els que són".
"Sabem que hi ha millores per fer, deficiències en alguns equipaments educatius, i coneixem les dificultats amb què desenvolupen la seva activitat", va afirmar Paneque, i va afirmar que aquesta reforma està en marxa per aconseguir que sigui un servei d’excel·lència. "D’avui per demà no podem arreglar una qüestió que s’ha espatllat en els últims 10 anys", va afegir.
La compareixença de Paneque es va celebrar mentre els professors protestaven a uns metres d’allà, a la plaça de Sant Jaume. La principal demanda del sindicat Ustec és una pujada salarial d’entre 400 i 500 euros, una cosa que Paneque va descartar. El Govern, doncs, fa equilibris entre la "mà estesa" per escoltar els professors i el seu rebuig de canviar el pacte que va firmar amb CCOO i la UGT.
Reconduir la situació
Paneque va tornar a emplaçar els sindicats convocants de la vaga a asseure’s a la taula sindical que ha convocat demà la consellera d’Educació, Esther Niubó, per mirar de reconduir la situació. "Tenim la mà estesa perquè pensem que aquest acord recull el que entenem que tots estem defensant, que és la millora del sistema educatiu a Catalunya [...]. Volem escoltar en la taula de negociació en quines qüestions es podria millorar, però l’acord recull totes les qüestions que a escala sindical se’ns havien traslladat", va concloure.
