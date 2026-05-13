El port de BCN oferirà 5.000 places en les seves jornades de portes obertes
L’esdeveniment, que tindrà lloc el 30 i 31 de maig, permetrà veure les instal·lacions a través d’un passeig en vaixell i bus. A més, els assistents podran visitar el Far del Llobregat.
Glòria Ayuso
El Port de Barcelona obre cada any una mica més al públic els seus espais exclusius per a l'activitat portuària. En les seves jornades de portes obertes, l'edició passada va ser possible visitar per primera vegada les terminals del port industrial. Aquesta vegada, en la tercera edició d'aquesta festa ciutadana, tornarà a oferir prop de 5.000 places per a visites guiades per terra i mar, que tindran lloc el dissabte i el diumenge 30 i 31 de maig. A més de veure les instal·lacions a través d'un passeig en vaixell, i l'activitat logística, damunt d'un autobús, els assistents podran visitar també per primera vegada el Far del Llobregat.
Es va encendre per primera vegada el gener del 1852 i continua en funcionament, si bé està una mica amagat, al trobar-se al fons del port, ja al delta del Llobregat. Una cúpula de vidre il·lumina cap al mar i al cel, per ajudar en la navegació i la geolocalització dels avions.
La reserva d'entrades per veure aquest lloc especial, així com les terminals de contenidors, inclosa l'espectacular de Hutchison Port Best, s'obrirà el dimarts 19 de maig en la web del port, a partir de les 12.00 hores. Per tenir plaça només serà necessari aportar de manera simbòlica 1 euro, que el port destinarà a la Fundació CRAM, dedicada a la conservació d'animals marins, o a Stella Maris, associació que ajuda els mariners que ho requereixen. L'elecció anirà a càrrec del ciutadà.
La reserva serà necessària per visitar els espais tancats a la ciutadania. Seran 1.600 places per a les visites guiades en bus per les terminals, 3.000 per al viatge en vaixell pel front portuari i 300 per a les visites teatralitzades pel Port Vell.
Actes sense reserva
Però durant el cap de setmana el port celebrarà actes als espais oberts del Port Vell que no requeriran reserva. Una de les sorpreses serà un ball de vaixells, el dissabte a les 12.00 hores, un espectacle d'entre 30 i 40 minuts que tindrà lloc per primera vegada a la Península. Les embarcacions de treballadors del port desfilaran sobre l'aigua i els remolcadors protagonitzaran el ball, coordinant moviments al ritme de la música i combinant-los amb salves d'aigua. Aquesta proposta mai s'ha vist ni al port ni a la Península, va remarcar el president del port, Alberto Carbonell. "Només s'ha fet una cosa similar al nord d'Europa, però en un riu, i amb poc espai. Aquí tindrem més amplitud i amb això més possibilitats", va afegir Carbonell durant la presentació de les portes obertes.
Al tractar-se del tercer any consecutiu d'una celebració que va reunir fins a 15.000 visitants en l'última edició, són cada vegada més entitats les que se sumen a aquesta festa ciutadana organitzant activitats al front marítim. Barcelona Comerç i l'Associació de Gastronomia i Turisme reuniran al mirador del Moll d'Espanya restaurants de diferents eixos comercials de Barcelona, que oferiran platerets i cuina de barri en un ambient festiu amb música, dj i artistes locals.
La Fundació Barcelona Capital Nàutica oferirà al Moll de la Fusta sortides gratuïtes de 30 minuts per navegar, tant el dissabte com el diumenge. L'Associació de Comerciants del Poble-sec elaborarà una catifa efímera amb flors i serradures que reproduirà la imatge del cartell de les portes obertes del port. L'Associació de Comerciants de la Barceloneta impulsarà el Festival Pelut, amb activitats lúdiques, vídeos, fotografies i propostes entorn dels gats.
El Museu d'Història de Catalunya celebrarà jornades de portes obertes amb entrada gratuïta durant tot el cap de setmana. El Museu Marítim oferirà entrada gratuïta el diumenge. L'Aquàrium permetrà l'entrada gratuïta a nens de fins a 10 anys acompanyats. El World Trade Center organitzarà un espai amb música, l'actuació del grup Les Anxovetes, food trucks i jocs d'inspiració marina.
