El turista espanyol contagiat pateix febrícula i dificultats respiratòries
Els altres 13 passatgers confinats podran rebre visites si continuen amb PCR negatives
Patricia Martín
El passatger espanyol del creuer MV Hondius que va donar positiu per hantavirus –ja amb resultats definitius– i que està ingressat a la unitat d’aïllament d’alt nivell (UAAN) de l’Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla, a Madrid, va començar a presentar símptomes de la infecció. Segons va informar ahir Sanitat, dilluns a la nit va començar a tenir febrícula i problemes respiratoris. "Ara com ara, però, es troba aparentment estable i sense empitjorament clínic evident", va comunicar el ministeri. Les autoritats sanitàries també van anunciar que, per a la resta de viatgers, la quarantena s’allargarà fins al 21 de juny –els 42 dies comencen a computar el 10 de maig, dia de l’evacuació– i a partir del setè dia podran rebre visites amb epis i mascaretes, i fer sortides "supervisades" per les zones comunes de la planta.
Respecte a l’espanyol contagiat, dilluns a la nit, Sanitat ja va informar que un dels 14 viatgers aïllats a l’Hospital Gómez Ulla, on havien ingressat diumenge per passar la quarantena després de viatjar des de les Canàries en un avió militar, havia donat positiu provisionalment en la prova PCR feta a l’arribar. En aquell moment no presentava símptomes i el seu estat general era bo.
Ahir al migdia, però, el ministeri va informar que el pacient va ser confirmat com a positiu en una segona mostra. Quant a la resta de persones que es mantenen sota estudi al Gómez Ulla, les proves definitives han confirmat resultats negatius.
Les proves PCR van ser analitzades al Centre Nacional de Microbiologia. Entre els espanyols repatriats hi ha cinc persones de Catalunya, tres de Madrid i tres d’Astúries, així com una de Castella i Lleó, una altra de Galícia i una altra del País Valencià.
Després d’acabar el Consell de Ministres, la ministra Mónica García va reiterar, respecte als 13 espanyols asimptomàtics i amb les proves PCR negatives, que les primeres setmanes es farà "un seguiment molt rigorós i molt estricte" de la quarantena. Si els resultats continuen sent negatius, va afegir, una opció és que l’aïllament pugui continuar a casa. "L’Organització Mundial de la Salut també planteja que la quarantena pugui ser domiciliària –va apuntar–. Anirem prenent aquestes decisions segons de quina vagi sent l’evolució epidemiològica".
Posteriorment, la Comissió de Salut Pública, que reuneix el Govern i les comunitats, va aprovar una actualització del protocol de tractament de les persones exposades al virus que conté una bona notícia per a ells: podran rebre visites externes fent servir equips de protecció individual i mascaretes si el setè dia de confinament una PCR ratifica que continuen sense estar contagiats. A més, podran sortir de les habitacions i fer sortides "supervisades" a les zones comunes de la planta on estan allotjats a l’hospital Gómez Ulla.
"Afavorir el seu benestar"
L’objectiu és "afavorir el seu benestar", afirma l’acord, que estableix definitivament el 10 de maig com a "dia zero" de l’inici de la quarantena, tal com va indicar hores abans el director general de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, en una roda de premsa al costat de Pedro Sánchez, que va provocar una certa confusió perquè Sanitat havia fixat l’inici de l’aïllament el 6 de maig.
No obstant, l’aparició d’un positiu entre els espanyols –que s’afegeix al de la francesa evacuada que és a l’uci i als altres vuit contagiats al vaixell, tres dels quals morts– ha obligat a retardar l’inici del confinament fins al 10, que és quan els espanyols van ser evacuats del vaixell i va començar el tancament en habitacions individuals a l’hospital.
