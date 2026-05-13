Conflicte a l’escola catalana

Vaga de professors a Catalunya: ¿on és avui dimecres i on toca demà dijous?

El nou cicle de protestes dels docents catalans inclou tres aturades generals a tot Catalunya i dues jornades de vaga més per territori, a més de dues manifestacions a Barcelona

Els mestres tallen la Gran Via de Barcelona a l’altura de La Campana

Els mestres tallen la Gran Via de Barcelona a l'altura de La Campana

El Periódico

Barcelona

Les escoles i instituts de Catalunya viuen un nou cicle de vagues de mestres i professors en reivindicació de millors sous, més recursos per als plans d’inclusió a les aules i una reducció de la burocràcia.

Les mobilitzacions estan convocades pels sindicats majoritaris Ustec i Professors de Secundària (Aspepc), al costat de la CGT i la Intersindical. Aquestes centrals consideren insuficient el pacte firmat per CCOO i UGT amb el Govern, que pretenia tancar el conflicte amb un increment salarial de 3.000 euros a l’ any i el pagament de 50 euros per nit per als dies de colònies, entre altres mesures.

Cinc dies de vaga a cada escola i institut

Aquest cicle de protestes inclou un total de 17 dies de vaga, per territoris i nivells educatius: tres són de caràcter general (la d'ahir dimarts 12 de maig, dimecres 27 de maig i divendres 5 de juny) i hi ha dues jornades més per territori. Per tant, a cada escola o institut hi ha cinc dies de vaga en menys d’un mes.

S’hi afegeixen dues jornades d’atur addicionals en l’etapa 0-3 anys. Aquests centres educatius participen també en les vagues de tot Catalunya, però no a les territorials.

Aquest és el calendari de vagues al detall:

  • Dijous 7 de maig: etapa 0-3 anys.
  • Dimarts 12 de maig: vaga a tots els centres educatius de Catalunya i manifestació a Barcelona.
  • Dimecres 13 de maig: Baix Llobregat i Penedès.
  • Dijous 14 de maig: Girona i Catalunya Central.
  • Divendres 15 de maig: Lleida, Alt Pirineu i Aran.
  • Dilluns 18 de maig: Barcelona i resta del Barcelonès.
  • Dimarts 19 de maig: Vallès Occidental, Vallès Oriental i Maresme.
  • Dimecres 20 de maig: etapa 0-3 anys.
  • Dijous 21 de maig: Tarragona i Terres de l’Ebre.
  • Dimecres 27 de maig: vaga a tots els centres educatius de Catalunya.
  • Dijous 28 de maig: Vallès Occidental, Vallès Oriental i Maresme.
  • Divendres 29 de maig: Baix Llobregat i Penedès.
  • Dilluns 1 de juny: Girona i Catalunya Central.
  • Dimarts 2 de juny: Barcelona i resta del Barcelonès.
  • Dimecres 3 de juny: Tarragona i Terres de l’Ebre.
  • Dijous 4 de juny: Lleida, Alt Pirineu i Aran.
  • Divendres 5 de juny: vaga a tots els centres educatius de Catalunya i manifestació a Barcelona.

Serveis mínims

Per a aquestes vagues, la Generalitat ha decretat uns serveis mínims d ’un docent per cada tres aules en les etapes d’infantil, primària i ESO. Durant les jornades d’atur també haurà de ser present en cada centre educatiu almenys un membre de l’equip directiu, segons l ’edicte publicat pel Departament de Treball.

Als centres d’educació especial haurà de treballar el 50% de les plantilles, mentre que a les guarderies s’ha establert un mínim del 33% del personal. A més, els serveis mínims preveuen que es mantingui la meitat del personal de menjador, cuina, acollida, extraescolars i atenció a l’alumnat amb necessitats educatives especials.

Boicot a les sortides i colònies el curs vinent

A més d’aquest cicle de vagues, els docents catalans estan impulsant altres mesures de protesta com el rebuig de realitzar sortides i colònies el curs vinent.

Més de 1.000 escoles i instituts ja s’han afegit a la campanya ‘Aturem les sortides ràpides i les colònies’, segons ha informat Helena López a EL PERIÓDICO. Els claustres d’aquests centres s’han manifestat a favor de deixar de realitzar sortides escolars i/o colònies amb pernoctació «fins que Educació implementi millores reals, estructurals i efectives en el sistema educatiu públic».

