Tribunals
Advocats Cristians demana sancionar la doctora responsable de l’eutanàsia de Noelia per "greus conflictes d’interessos"
L’entitat afirma que va participar en el Comitè d’Ètica que va avaluar el cas abans d’iniciar-se oficialment el procediment de mort assistida i després va assumir el paper de metgessa per executar-lo
Germán González
Tot i que Noelia Castillo va morir a finals de març després que se li apliqués l’eutanàsia, Advocats Cristians continua mantenint vives les reclamacions al seu voltant. L’organització cristiana ha demanat la nul·litat del procediment, tot i que és irreversible, en diverses denúncies administratives davant la Inspecció Sanitària de Catalunya, el Col·legi de Metges de Barcelona, la Comissió de Garantia i Avaluació de Catalunya, l’Organització Nacional de Trasplantaments (ONT), l’Organització Catalana de Trasplantaments (OCATT) i el Consorci Sanitari implicat.
A més, reclama l’obertura d’expedients disciplinaris i sancionadors, la suspensió cautelar de la doctora implicada en el cas, a qui acusa de "greus conflictes d’interessos". L’entitat vol impedir que la metgessa torni a intervenir en futurs procediments d’eutanàsia i demana la revisió completa de l’expedient que va autoritzar la mort de Noelia.
Advocats Cristians considera que aquesta professional sanitària va incórrer en múltiples incompatibilitats prohibides per la Llei d’Eutanàsia i pels protocols nacionals de trasplantaments. En concret, afirmen que la doctora va participar primer com a membre del Comitè d’Ètica Assistencial que va avaluar el cas de Noelia abans que s’iniciés formalment el procediment d’eutanàsia. Posteriorment, va assumir el paper de metgessa responsable dins del mateix procés.
L’entitat assenyala que la denunciada exercia simultàniament com a coordinadora de trasplantaments de l’hospital mentre tramitava l’eutanàsia de la jove. Advocats Cristians recorda que el Protocol Nacional de Donació d’Òrgans després de l’Eutanàsia prohibeix expressament que els professionals vinculats a trasplantaments participin en decisions relacionades amb la prestació eutanàsica.
A més, asseguren que la mateixa metgessa va deixar anotada de pròpia mà en la sol·licitud d’eutanàsia la voluntat de la pacient de "ser donant d’òrgans i teixits al centre de referència". Per això, en les seves denúncies l’entitat considera especialment greu que tots aquests rols incompatibles recaiguessin sobre una mateixa persona i qüestionen la seva idoneïtat professional pel fet de tractar-se d’una especialista en Medicina Intensiva, "sense relació clínica prèvia amb la pacient i sense especialització en les patologies psiquiàtriques que presentava la jove".
Advocats Cristians recorda que la dupla designada inicialment per la Comissió de Garantia va emetre un informe desfavorable a l’eutanàsia en considerar que el cas de Noelia no encaixava en els supòsits previstos per la llei.
La presidenta d’Advocats Cristians, Polonia Castellanos, denuncia que "Noelia no va morir en un procediment garantista, sinó en un sistema ple d’incompatibilitats, interessos creuats i persones que mai no haurien hagut d’intervenir en el seu cas. Destaparem una per una totes les irregularitats fins que els responsables responguin davant la Justícia i davant tota la societat".
