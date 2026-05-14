Cost de 77.700 euros
Badalona tindrà un pla local per afrontar la crisi de l’habitatge durant els pròxims sis anys
L’Ajuntament ha adjudicat a una empresa externa l’elaboració del full de ruta, que detalla un termini de 16 mesos per a la redacció i l’aprovació definitiva del pla
Gerardo Santos
L’Ajuntament de Badalona disposarà d’un pla local d’habitatge per als anys 2027-2032, que serà redactat per l’empresa GMG Plans i Projectes SLP, per un import de poc més de 77.700 euros, com consta en la licitació del contracte, adjudicat recentment. "Badalona té interès a disposar d’un instrument de planificació que orienti la seva política d’habitatge en els pròxims anys amb l’objectiu d’atendre adequadament les necessitats residencials de la seva població", es llegeix en la documentació de la licitació.
Es tracta de la mateixa empresa que va redactar l’anterior pla local d’habitatge, aprovat el novembre del 2010 per als cinc anys següents, després que aleshores l’Ajuntament sol·licités assistència tècnica per a la seva redacció a la Diputació de Barcelona. Aquell va ser l’últim pla en la matèria de què va disposar el govern municipal i, com es llegeix en la documentació, "està caducat" i "és necessari que el municipi se’n doti d’un de nou".
S’ha optat per una licitació per buscar una empresa externa atès que "l’Ajuntament no disposa de mitjans personals adequats ni suficients" per dur a terme de manera adequada la redacció d’un pla local d’habitatge, "atesa la complexitat tècnica de les prestacions del contracte i la necessitat d’un equip multidisciplinari". Cal recordar que el govern d’Albiol va anunciar el passat mes de març un "pla d’habitatge públic" per construir 300 pisos fins al 2030, que va fer coincidir amb l’adjudicació de vuit pisos públics de lloguer. Tanmateix, l’actual contractació de l’empresa per a la redacció d’un pla a sis anys vista té un caràcter més de planificació que merament constructiu, de recerca d’estratègies per orientar les polítiques municipals en la matèria.
En la documentació de la licitació consta que l’empresa adjudicatària haurà de "recopilar i explorar informació existent i dades estadístiques" per elaborar una anàlisi prèvia a la redacció del pla, que haurà de definir les directrius en matèria d’habitatge per als pròxims sis anys, així com les estratègies per assolir els objectius. Aquesta anàlisi prèvia haurà d’incloure informació sobre el sensellarisme i l’estat del parc d’habitatges, dues de les problemàtiques més urgents a la ciutat.
Concretament, una "identificació dels segments de població amb dificultats d’accés" o precarietat en la tinença, i l’anàlisi de la situació de les persones sense sostre. Així mateix, i entre altres aspectes, l’"anàlisi del parc d’habitatges", la diagnosi dels edificis d’habitatges i dels habitatges que no compleixin les condicions de qualitat que estableix la llei. També haurà d’acompanyar fites mesurables, un calendari del desplegament del pla amb el detall dels agents implicats i les possibles fonts de finançament, així com un sistema d’indicadors per avaluar el seguiment de la seva posada en marxa.
Procés participatiu
Es preveu un procés participatiu que es vehicularà a través d’un espai digital a la pàgina web de l’Ajuntament (Badalona Participa), amb una enquesta a la ciutadania i un mínim de quatre tallers, dels quals s’hauran de destil·lar les aportacions i elaborar un document amb el retorn de les propostes. Aquest procés té l’objectiu de "vetllar per un procés divers d’enriquiment tècnic i ciutadà". Un cop estigui redactat el pla, l’empresa ha de preparar una presentació, donar suport a l’Ajuntament en la fase d’informació pública, elaborar un informe sobre les possibles al·legacions que es presentin i incorporar, si cal, les modificacions. En total, la licitació preveu un termini de 16 mesos per a l’elaboració i l’aprovació definitiva del pla.
Si bé les polítiques municipals d’habitatge depenen de l’àrea d’Urbanisme i Transformació de Ciutat (el titular de la qual és el segon tinent d’Alcaldia, Daniel Gracia), en l’organigrama polític de l’Ajuntament de Badalona no existeix cap àrea o regidoria que s’ocupi en exclusiva d’aquesta matèria, més enllà de l’Àrea de Polítiques Contra l’Ocupació Il·legal, una de les promeses d’Albiol per a la campanya de les eleccions municipals del 2023. Així, en el plec tècnic de la licitació es llegeix que l’òrgan de contractació per al servei de redacció del pla d’habitatge és el mateix alcalde, tot i que, "després de la delegació de competències de l’alcaldia amb data 2 de desembre de 2024", això recau en la primera tinenta d’Alcaldia, Cristina Agüera, i regidora de l’àmbit d’Impuls Econòmic i de Ciutat.