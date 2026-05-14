Borrasca polar a Catalunya: cal preparar jersei i roba d’abric aquest cap de setmana
El que queda de setmana serà més fred de l’habitual per a aquesta època
Andrea Valenzuela García
La inestabilitat climàtica continua sent protagonista a Catalunya, i així continuarà la resta de la setmana. Això es deu a una invasió freda polar arrossegada per una borrasca que baixa del nord d’Europa i que provocarà una baixada notable de les temperatures. Probablement, els termòmetres registraran els valors més freds dels últims anys en aquesta època, amb màximes que amb prou feines arribaran als 20 ºC.
Tanmateix, la bona notícia és que les tempestes ja no són generals per a tota la comunitat i, a més, a partir de diumenge podria tornar el bon temps.
Previsió meteorològica per a aquest dijous
Aquest dijous, es preveu una jornada ennuvolada amb alguna clariana puntual al matí a Catalunya. S’esperen ruixats durant tot el dia al quadrant nord-est, sobretot al litoral i prelitoral, i a partir del migdia arribaran de manera més aïllada al Pirineu i Prepirineu. El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) i l’Agència Estatal de Meteorologia (Aemet) han activat avisos de nivell groc per acumulació de pluja, per les tempestes que podrien ser extremadament abundants (menys de 100 mm en 24 hores).
Pel que fa a la cota de neu, se situarà entre els 1.400 i 1.800 metres.
Les temperatures màximes baixaran de manera moderada, mentre que les mínimes no experimentaran canvis. Finalment, el vent es preveu que sigui feble i de component oest i nord-oest, amb probables ratxes molt fortes a la meitat sud; a les altres zones de Catalunya s’espera que sigui fluix; a Girona, de component est i sud-est; i a la resta, oest.
Divendres més inestable
Per al divendres, els serveis meteorològics anticipen una previsió més freda i inestable, coincidint plenament amb els "Sants de Gel", un fenomen que porta més fred i precipitacions de l’habitual al maig i que sol ser l’últim període fred abans de l’estiu.
El cel es preveu cobert tota la jornada, amb algunes estones serenes al migdia a tot Catalunya.
Les temperatures continuaran descendint gradualment, fins i tot podria haver-hi glaçades febles en punts del Pirineu. El vent, per la seva banda, probablement serà feble de component oest i nord-oest amb ratxes molt fortes en zones de Tarragona, i fluix del nord-oest a la resta de la comunitat.
Pluges intenses i nevades significatives
Des de les primeres hores del divendres, s’esperen ruixats al terç nord, i durant la tarda, a la meitat nord i est, que podrien anar acompanyats de tempesta. Les quantitats acumulades seran poc abundants a bona part del territori, excepte al vessant nord del Pirineu i al quadrant nord-est, i especialment en zones del litoral i prelitoral, on seran molt abundants.
D’aquesta manera, el Meteocat manté actius els avisos de nivell groc per acumulació de pluja a Girona, i per intensitat de les precipitacions a comarques de Girona i de Barcelona amb quantitats superiors a 20 mm en 30 minuts. A més, l’Aemet té avisos actius per temporal costaner a Girona.
Les previsions anuncien nevades significatives a la Vall d’Aran, amb la cota de neu al voltant dels 1.200 i 1.400 metres.
Dissabte més tranquil
La predicció meteorològica de dissabte anuncia un dia poc ennuvolat a Catalunya, amb probabilitat de ruixats al matí a l’interior del territori, i acompanyats de tempesta al nord-est. La cota de neu se situarà al voltant dels 1.200 metres al Pirineu, tot i que anirà pujant fins als 1.600 metres.
Els valors dels termòmetres registraran mínimes més baixes, però màximes lleugerament més altes a la meitat oriental. El vent es preveu que sigui feble de component nord-oest a l’Empordà i al terç sud, amb algunes ratxes molt fortes, i a la resta de la comunitat fluix de component oest.
