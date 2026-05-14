Educació i sindicats negocien després de tres aturades generals
Illa no cedeix i emplaça a la reunió d’avui, que presenta dos punts del dia: "Estat de la qüestió" i "propostes per solucionar el conflicte".
Helena López
Després de la tercera vaga general del curs viscuda dimarts, i mentre segueixen les aturades territorials –ahir al Baix Llobregat i el Penedès, i avui a Girona i la Catalunya Central–, la Conselleria d’Educació ha convocat avui els sindicats a una nova taula sectorial amb dos punts en l’ordre del dia: "Estat de la qüestió" i "propostes per solucionar el conflicte educatiu".
Una reunió de la qual els sindicats convocants de la vaga –Ustec, Aspepc, CGT i Intersindical– esperen que el departament s’hi presenti "amb els deures fets". Uns deures que passarien per una nova proposta que inclogui un increment salarial superior al pactat amb CCOO i la UGT, cosa a què el Govern no sembla estar disposat, a jutjar per les declaracions tant de la consellera Esther Niubó com del president Illa o de la portaveu del Govern, Sílvia Paneque. Tots tres s’aferren a l’acord firmat amb CCOO i la UGT. "Estem disposats a parlar de com implementem aquest acord, a quin ritme", assegurava Illa ahir des de San Francisco, Califòrnia.
El Govern reitera que l’acord "de país" és "ampli" i suposarà "millores que es notaran als centres educatius" i defensa la "voluntat i compromís ferm" del departament amb aquest pacte, que inclou un increment d’un 30% del complement específic dels docents, fins als 3.000 euros anuals al finalitzar l’acord el 2029.
Suport i tensió
Un increment salarial que és del tot insuficient a ulls dels sindicats, que dimarts demanaven un augment d’entre 400 i 500 euros mensuals, unes manifestacions que no van agradar gaire a les famílies, que recolzen la lluita per la millora de l’escola pública, però estan una mica tenses per la campanya per suspendre les sortides i les colònies el curs vinent, a la qual de moment ja s’han afegit més de 1.000 escoles i instituts.
Illa va deixar clar que el Govern no està per reobrir les condicions d’aquest pacte. "Invertim més que ningú en educació", va insistir. El president va recordar els 2.000 milions d’inversió anunciats, una quantitat que al Govern insisteixen que no té parangó, a més de demanar al sector educatiu que s’aculli al "principi de realitat" sobre el marge que té per apujar més els sous després d’haver pactat ja unes millores que començaran a repercutir-se en les nòmines del maig en situació de pròrroga pressupostària. Per a la consellera Niubó, el que plantegen és una posició de "màxims", mentre que els sindicats convocants de les vagues afirmen que ja han rebaixat les seves reclamacions inicials.
- Un pastís de 100.000 euros: l'última obra d'un pastisser d'Esparreguera que crea postres de luxe
- Troben el cos de l'home de 78 anys desaparegut aquest dilluns a Pinós
- La Generalitat nega el descompte del túnel del Cadí a un veí de Guils perquè teletreballa
- Mor als 67 anys el restaurador de Sant Fruitós de Bages Salvador Cots Salat
- Busquen un veí de Pinós de 78 anys que ahir a la nit no va tornar a casa
- El president del comitè de l’empresa que recull la brossa a Manresa: «El sistema amb contenidors tancats no funciona bé»
- Descobreix un mirador de somni en un dels pobles més bonics de Catalunya i del món: ideal per visitar en família
- La Marxa per l'educació des de Manresa amb les bicis i cotxes a 20 per hora se suma a la manifestació unitària a Barcelona