La família d’Airam revela noves pistes sobre el seu parador després de gairebé tres mesos desaparegut
Testimonis situen el jove en diversos punts de l’Illa setmanes després de la seva desaparició durant Los Indianos mentre la Guàrdia Civil manté actiu l’operatiu terrestre i submarí
Bruno Betancor
La desaparició d’Airam Concepción Afonso continua mantenint en suspens La Palma. Quan ja es compleixen 85 dies des de l’última vegada que es va tenir constància del seu parador, la investigació ha tornat a guanyar impuls gràcies a nous testimonis que podrien ajudar a reconstruir el recorregut fet pel jove de 20 anys després de desaparèixer durant la celebració de Los Indianos, el passat 16 de febrer.
El cas, que ha generat una enorme mobilització social i nombrosos operatius de recerca en diferents punts de l’Illa, continua obert i sota seguiment de la Guàrdia Civil. Mentrestant, la família manté l’esperança de trobar alguna pista definitiva que permeti localitzar el veí d’El Paso.
En les últimes setmanes han sorgit nous albiraments que apunten a possibles desplaçaments d’Airam per diferents municipis de La Palma. Aquestes informacions han portat novament el focus cap al vessant oriental de l’Illa, especialment a la zona de Los Cancajos, on s’hauria produït un dels últims testimonis sobre la seva presència.
Testimonis recents situen Airam entre El Paso i el vessant est
El pare del jove, Francisco Concepción, ha explicat públicament algunes de les dades recopilades per la família en els últims dies. Segons va detallar en declaracions fetes en un programa de Ràdio Canària, diverses persones asseguren haver vist Airam setmanes després de la seva desaparició inicial.
Un d’aquests testimonis el situa a la carretera de La Cumbre, concretament a l’encreuament del camí de La Hilera, una zona de connexió entre El Paso i municipis de l’est de La Palma com Breña Alta i Santa Cruz de La Palma.
Les informacions recollides per l’entorn familiar dibuixen un possible itinerari complex i canviant. La principal hipòtesi és que el jove hauria recorregut diferents punts de l’Illa movent-se entre la costa est i l’interior de La Palma.
Els testimonis més recents apunten a dues zones concretes:
- El Barranco de Aguacencio, a San Pedro, on hauria estat vist fa aproximadament 25 dies.
- La zona turística de Los Cancajos, on es va produir l’últim albirament conegut fa unes tres setmanes.
