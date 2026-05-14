Llei trans
Marina Echebarria, catedràtica de Dret i activista LGTBI: «Les dones transsexuals no som un perill per a la resta»
Els col·lectius contraris a la llei trans «no és gent que s’oposi a aquesta llei, és gent que s’oposa a la nostra existència»
Elena Fernández-Pello
Marina Echebarria és catedràtica de Dret Mercantil de la Universitat de Valladolid –el 2020 es va convertir en la primera dona obertament transsexual a accedir a una càtedra universitària a Espanya–, és activista LGTBI des de fa més de trenta anys i ha col·laborat en la redacció de la llei per a la igualtat real i efectiva de les persones trans i per a la garantia dels drets LGTBI, la llei trans estatal, i en la de diverses lleis autonòmiques.
Aquesta setmana ha comparegut, en qualitat d’experta, davant la comissió de la Junta General del Principat per informar sobre la llei asturiana en tràmit.
Els col·lectius contraris a la llei trans són molt actius.
És que no és gent que s’oposi a aquesta llei, és gent que s’oposa a la nostra existència, al fet que tinguem tractaments sanitaris, al fet que compartim espais educatius... Les seves propostes són molt clares, la derogació de les lleis i que tornem a ser considerades persones malaltes amb un trastorn mental.
En aquesta oposició hi ha una part del feminisme.
Una part molt minoritària, tot i que s’arroga la representació de totes les dones.
Aquest sector argumenta que les lleis trans contribueixen a l’esborrament de tota la història d’opressió de les dones.
Les dones transsexuals també patim l’opressió de la societat patriarcal i la violència masclista. No té sentit que se’ns presenti com un perill per a altres dones. Ho fan amb un discurs essencialista, que s’assenta en els plantejaments de l’Església catòlica i el pensament més tradicional. El que hi ha és un prejudici molt fort cap a formes de vides diferents de les que coneixen, prejudicis d’unes dones que pretenen ser progressistes, però no ho són, són dones espantades i les seves apel·lacions a la biologia estan desfasades, s’han quedat a vuitè de l’EGB.
Està parlant d’abanderades del moviment feminista.
Però estan sent convocades per Vox i el PP. És més, hi ha hagut molta gent del PP que ha recolzat les lleis trans, a Extremadura, a Andalusia... Elles s’alineen amb el sector més integrista.
Entre elles hi ha dones del PSOE.
El PSOE té un problema intern. Algunes diuen que són socialistes, però han demanat el vot per al PP. Internament han perdut la batalla. És molt necessari dir que estan intentant obrir el debat de la llei estatal del 2023, i aquesta llei és allà, aplicant-se sense les conseqüències apocalíptiques de què parlaven. La primera vegada que es va reconèixer la identitat trans a Espanya va ser el 1978, en una sentència, i ara volen reobrir el debat. La llei trans asturiana només implementa i executa el mandat de les lleis antidiscriminació de l’Estat espanyol, no debatrà la identitat trans. A Espanya, després de la llei del 2023, 5.000 persones a l’any han canviat de sexe, el 0,036 per la població. ¿On és aquest contagi del qual parlen? Continuem sent la minoria que érem. Hi hauria un munt d’agressions transsexuals en labavos públics, no n’hi ha hagut ni una. El que sí que hi ha hagut han sigut agressions a dones trans, al revés cap.
Els detractors de la llei trans d’Astúries diuen que és nefasta.
Però no han fet ni una sola proposta de millora. Hauria estat molt bé, hauríem tingut un debat constructiu, però no els interessa, el que els interessa és que la llei no tiri endavant.
Diuen que la llei va a contracorrent, que els països que fa anys van aprovar lleis similars les estan derogant.
On la ultradreta arriba a governar està derogant tota la legislació LGTBI. També la que tenen a veure amb els drets sexuals i reproductius, ho estem veient als Estats Units amb l’avortament. Crec que som al costat correcte del corrent. A Europa occidental hi ha només un país que hagi fet caure els drets de les persones trans, va ser Hongria. Fins i tot a Finlàndia, on la dreta va arribar a governar, no s’ha derogat, no és cert, el que hi ha hagut ha sigut una moratòria.
¿La llei trans asturiana té alguna singularitat?
La singularitat és com s’organitzen els tractaments, la descentralització, el consell consultiu, l’atenció a la particularitat del món rural, un pla de formació als funcionaris i empleats públics molt apreciable... És una llei estàndard. La raresa és que Astúries, que sempre ha estat al capdavant en la defensa dels drets, sigui la penúltima comunitat a aprovar la seva llei; aquesta ha sigut una anomalia i tot perquè un grup minoritari del feminisme ha tingut capacitat de bloquejar-la durant dues legislatures.
- El president del comitè de l’empresa que recull la brossa a Manresa: «El sistema amb contenidors tancats no funciona bé»
- Troben el cos de l'home de 78 anys desaparegut aquest dilluns a Pinós
- Descobreix un mirador de somni en un dels pobles més bonics de Catalunya i del món: ideal per visitar en família
- Entren pel sostre i saquejen les oficines d'una empresa de Sant Fruitós evitant totes les càmeres
- Un pastís de 100.000 euros: l'última obra d'un pastisser d'Esparreguera que crea postres de luxe
- La marca de roba d'un manresà de 21 anys per a joves: «Volia fer alguna cosa que generés sentiment de pertinença»
- Mor als 67 anys el restaurador de Sant Fruitós de Bages Salvador Cots Salat
- La Generalitat nega el descompte del túnel del Cadí a un veí de Guils perquè teletreballa