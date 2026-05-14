Predir des de l’historial mèdic
El Barcelona Beta Brain Research Center, de la Fundació Pasqual Maragall, treballa en un model que permetria anticipar qui desenvoluparà la malaltia de l’Alzheimer a partir de les dades sobre l’ús del sistema de salut.
B. P.
Recopilar les dades mèdiques de la població general per estudiar quin és el comportament d’aquelles persones que acaben desenvolupant Alzheimer. Aquest és el nou predictor de la malaltia en què ja està treballant el Barcelona Beta Brain Research Center, el centre d’investigació de la Fundació Pasqual Maragall.
"Les dades mèdiques ja existeixen i són una font d’informació. A mi m’interessa molt el tema de la predicció primària en la població general. Mirant les dades que deixem quan passem pel sistema de salut, és a dir, quin és el patró d’ús del sistema que tenim, podríem tenir el diagnòstic d’una malaltia, en aquest cas, l’Alzheimer", explica a EL PERIÓDICO Joaquín Dopazo, que és investigador en la ciència de dades que actualment treballa al Barcelona Beta Brain Research Center. Dopazo va ser ahir un dels ponents en la 14a Conferència Biennal Barcelona-Pittsburgh, organitzada per Ace Alzheimer Center Barcelona.
Més celeritat
Segons Dopazo –que està especialitzat en biomedicina, bioinformàtica i intel·ligència artificial aplicada a la salut–, l’estudi dels patrons d’ús del sistema de salut podrien fer "sospitar" els metges que algú acabarà desenvolupant Alzheimer. "I això ens permetrà fer intervencions més ràpides. Aquests predictors ja s’estan desenvolupant de manera experimental en algunes malalties, com el càncer d’ovaris", diu aquest investigador. "Si tu pots intervenir abans fins i tot que la malaltia comenci a manifestar-se, és menys intrusiu per al pacient, menys agressiu i més barat per al sistema de salut". Dopazo creu que aquest predictor de l’Alzheimer és una cosa "viable", que "segurament es farà en els pròxims anys". "Crec que els predictors són el que més ajudarà en el camp de l’Alzheimer".
Creu Dopazo que aquest predictor, que podria assenyalar les "sospites" d’Alzheimer, podria servir de cribratge per saber a qui fer anàlisis de sang per detectar biomarcadors d’aquesta demència. "És inviable fer biomarcadors a tota la població perquè és caríssim. Però es podrien fer a aquells pacients que tenen una sospita d’Alzheimer", explica aquest científic, que, tot i que pensa que la precisió d’aquest predictor que desenvoluparà al Barcelona Beta Brain Research Center no serà "enorme", sí que creu que serà de "prou precisió" perquè l’eina sigui "rendible" i serveixi de filtratge de les persones a qui després es podrà fer un biomarcador d’Alzheimer en sang.
¿I la protecció de dades? "Òbviament, tot això s’ha de fer de manera que es garanteixi la privacitat de les dades", no dubta a reconèixer Dopazo. L’Espai Europeu de Dades de Salut (EEDS), que s’implantarà ben aviat, garantirà aquesta protecció de dades per "evitar que es perdin". A més, a Catalunya, l’estructura de l’agència de dades Aquas està feta per "analitzar les dades". La llei sí que permet estudiar les dades amb una finalitat d’investigació. "Si s’utilitzen dades de grans bases de dades, no es requereix un permís, sempre que ho hagi autoritzat abans un comitè ètic", afegeix.
Però "hi ha una altra cosa" que es pot fer: "Utilitzar les diferents possibilitats que ofereix la intel·ligència artificial". Segons ell, hi ha algoritmes d’IA que poden "mirar moltes dades, aprendre com és aquesta estructura de dades i generar dades sintètiques d’alta fidelitat, com si fossin les dades d’un pacient", afegeix.
