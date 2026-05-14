Salut mental
Els psicòlegs coincideixen: "Si sempre et van tractar malament, sempre buscaràs aquest tipus de relacions"
Rafael Guerrero explica per què la gent sol buscar parelles que la tracten igual que els seus pares
Oriol García Dot
Un dels conceptes que més s’ha intentat explicar en el món de la psicologia són les relacions tòxiques. Aquestes situacions, que continuen sent molt habituals, tenen un significat molt més profund al darrere i així ho explica Rafael Guerrero.
Rafael Guerrero és llicenciat en Psicologia Clínica i de la Salut per la Universitat Complutense de Madrid (UCM), doctor en educació i expert en psicologia educativa. A més, és expert en TDAH, trastorns de l’aprenentatge i problemes de conducta i en psicoteràpia breu amb nens i adolescents.
Aquest reconegut psicòleg va estar present al podcast 'Aladetres' per explicar diferents conceptes tant de la ment humana com de la manera en què ens relacionem. Un dels temes que més va cridar l’atenció de la gent va ser quan va explicar per què moltes vegades la gent repeteix constantment relacions tòxiques.
Dificultat d’estimar si no t’han estimat
Rafael Guerrero explica el principal motiu pel qual hi ha gent que només està en relacions tòxiques: "¿Què passa si a mi no m’han estimat? Que és molt difícil que jo pugui estimar. És molt difícil. I aleshores entraré constantment en aquesta toxicitat".
Continua explicant: "Això ho veiem en molts adults, que diuen, fixa’t en tal persona, que sempre sembla que té la parella incorrecta, la parella que sempre la tracta malament, la parella que sempre li fa xantatge, la parella que la ridiculitza en públic. És perquè quan no hem donat aquesta gasolina de l’amor, de l’afecte, de la presència, de ser comprensiu amb l’altre, aquesta aplicació cerebral no la tinc descarregada".
El tracte dels pares
A més, exposa que "si no la tinc descarregada, no la puc posar en marxa, però tampoc la puc detectar el dia de demà i entraré constantment en relacions en què, ja sigui a la feina, ja sigui de parella, tant se val, ja sigui amb amics, em tractaran de la mateixa manera que em van tractar els meus pares, que en aquest cas no va ser una manera sana de tractar-te".
Segons el psicòleg expert, els pares tenen un paper principal en aquesta situació: "Si sempre et van fer xantatge, si sempre et van tractar malament, si mai no et van fer cas, buscaràs aquest tipus de relacions. ¿Per què? Perquè són les que coneixes. És l’únic idioma que coneixes".
L’adolescència és clau
També exposa per què l’adolescència és el punt clau per donar suport als fills: "No els comprenem, no els entenem, perquè realment no comprenem el que està passant a nivell cerebral. Jo sempre dic que si els pares, les mares i els professors de l’etapa de secundària fóssim capaços d’entendre el que està passant aquí dins, al cervell dels nostres fills adolescents, dels nostres alumnes adolescents, ho portaríem molt millor".
D’aquesta manera, el que vol expressar Guerrero és que el tipus d’amor i cures que rebem en la infància i en relacions primerenques estableix patrons com la comunicació, els límits, l’expressió emocional i les expectatives. Per això, si no s’han viscut vincles sans, és més difícil identificar-los o sentir-s’hi a gust.
