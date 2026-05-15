BCN activa la transformació de la Marina amb 50 milions
L’Ajuntament vol acompanyar el creixement demogràfic de la zona amb un projecte singular dins del Pla de Barris 2025-2028.
Patricia Castán
Una de les zones de Barcelona que més transformació urbanística està vivint durant els últims anys és la Marina (Sants-Montjuïc), on l’eclosió del nou barri de la Marina del Prat Vermell –que guanyarà un total de 12.000 habitatges– ha dinamitzat també l’evolució de la Marina de Port (antiga Zona Franca). Amb una ubicació estratègica, l’Ajuntament vol impulsar-ne el creixement amb una injecció econòmica de 50 milions d’euros d’inversió pública, a l’incloure’l com a pla singular dins del Pla de Barris (2025-2028). Una de les accions més visibles serà la reforma del passeig de la Zona Franca.
En concret, el pla suposa una aportació directa de nou milions per a l’execució de projectes a curt termini (fins al 2028), com a primer instrument per desenvolupar els barris esmentats al llarg de la pròxima dècada. A més, l’Ajuntament afegeix 41 milions més en el mateix període, va destacar ahir l’alcalde Jaume Collboni. La xifra no inclou les inversions d’altres administracions. I és que la nova Marina sumarà uns 30.000 nous veïns (una part ja està arrelant en les seves promocions d’habitatge), cosa que farà imprescindible dotar-la de nous serveis, equipaments i espais públics, com ja han reivindicat les entitats locals. En concret, l’alcalde va precisar que dels 12.000 pisos previstos, uns 1.500 ja estan aixecats, un total de 1.056 es troben en construcció i 1.400 més, en tràmit. El va definir com un dels "nous grans barris de futur de Barcelona", al costat de la Sagrera, remarcant que contribuirà al "dret dels barcelonins a quedar-se al barri o la ciutat".
L’antic barri industrial viurà una gran expansió reforçada per altres peces estratègiques del puzle que l’envolta, com són també el projecte per fer de Montjuïc un gran parc metropolità, i el creixement de la Fira i del Port de Barcelona, amb millores en les connexions pel Morrot a final d’any. Per això, el pla aborda els eixos urbanoambiental, educatiu i socioeconòmic, amb ambició supramunicipal.
Quant al calendari, es desplegarà en intervencions a curt termini (2025-2028), amb mesures concretes que arrencaran el procés, amb pressupost assignat. D’altres a mitjà termini (2028-2031), que implicaran diversos agents una vegada planificades. I també a més llarg termini (2031-2035), per consolidar la transformació de la Marina. Amb la fórmula de pla singular, l’Ajuntament busca una planificació àmplia que permeti prevenir i adaptar les necessitats de futur.
Comerç i zones verdes
Entre les grans accions per impulsar la Marina fins al 2035 destaquen la reurbanització del passeig de la Zona Franca, llargament demandada pels veïns, va admetre l’alcalde. El consistori vol "canviar la mirada sobre aquesta via", perquè evolucioni d’un mer eix longitudinal a ser vertebrador del barri. Entre els objectius hi ha ordenar la circulació, guanyar espai per als vianants, generar nodes de vida comunitària i preservar el caràcter de nucli d’activitat comercial, tot i que guanyant verd urbà. Un altre pilar serà construir habitatge protegit, en el marc del boom d’obra nova que viu la Marina del Prat Vermell.
