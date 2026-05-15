El capellà del Pare Manyanet acusat per abusos nega els fets
Guillem Sánchez
"Vull explicar el que ha passat". Ahir es va poder sentir a l’Audiència de Barcelona el testimoni d’un exalumne de l’escola Pare Manyanet del districte de Sant Andreu que va denunciar un religiós del centre per abusos sexuals. Es tracta d’una víctima diagnosticada d’autisme i que va patir el suposat delicte quan tenia entre vuit i nou anys. El menor va afegir que no va dir res llavors perquè el seu abusador, el sacerdot Joaquim Calvet, condemnat el 2023 per tinença de pornografia infantil, el va amenaçar si ho feia: "Si expliques alguna cosa la pròxima vegada serà sense roba". Calvet, per la seva banda, només va respondre les preguntes del seu advocat. Va dir que només coneixia la víctima de vista. I va negar els fets: "Ni em passa pel cap tocar un nen, no ho he fet mai, ho considero una atrocitat".
El 2021, Calvet va ser sorprès per un informàtic de l’escola de Sant Andreu amb 39 gigues d’imatges explícites de menors nus a l’ordinador personal: els nens apareixen en actituds lascives o sent agredits sexualment. Alguns eren "nens molt petits", segons aquest informàtic. "Això de la pornografia infantil era veritat però això no", va exclamar al final del judici, fent ús del seu torn de paraula i ignorant els consells de l’advocat que ha contractat per defensar-se.
Cas "paradigmàtic"
La fiscalia demana sis anys de presó per a Calvet, que està en llibertat. Per al ministeri públic, el cas és "paradigmàtic d’abús sexual": un autor amb ascendència sobre una víctima vulnerable. La condició d’autista de la víctima afegeix fiabilitat al seu testimoni per a la fiscal, que va dir que els informes psicològics conclouen que és un menor que no fabula i que presenta seqüeles compatibles amb el delicte. L’advocat de Calvet va demanar al tribunal que el judici se centri en els fets d’aquesta denúncia: els suposats abusos i no la condició de consumidor de pornografia infantil del seu client.
