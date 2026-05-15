Educació a Catalunya

Catalunya llança una nova aplicació perquè els professors interins puguin acceptar o rebutjar les substitucions

Després de superar la prova pilot, el departament informa que l’arribada de "Borsa docent EDF" permet als docents gestionar amb "més comoditat" els nomenaments, que des d’aquest curs es fan els cinc dies laborables de la setmana

Una aula vacía de una escuela de primaria / NÚRIA MARRÓN

Jordi Puig

Barcelona

El Departament d’Educació i Formació Professional ha anunciat aquest matí el llançament de "Borsa docent EDF", una aplicació que permet al personal educatiu interí acceptar o renunciar a les substitucions docents. Aquesta mesura permet als professors gestionar amb "més comoditat" els nomenaments, que des d’aquest curs es fan els cinc dies laborables de la setmana.

Segons Educació, aquest projecte està destinat a aconseguir un sistema "menys burocràtic i més àgil" per als professionals del sector.

"Borsa docent EDF" també té altres funcionalitats per als seus usuaris, com ara permetre la descàrrega de la credencial amb la qual els professors han d’acreditar el seu nomenament el primer dia que treballen en un centre, la incorporació d’un mapa interactiu amb la localització del centre assignat i l’accés a l’historial d’adjudicacions.

Prova pilot superada

L’aplicació arriba als dispositius Android i iOS després d’haver estat testada durant els últims mesos en una prova pilot voluntària en què van participar prop de 800 persones inscrites a la borsa del Servei Territorial de Lleida, Terres de l’Ebre i el Consorci de Barcelona.

El comunicat recull que els resultats d’aquestes proves van registrar un alt nivell de satisfacció, amb una valoració d’un 8,1 sobre 10, en què els voluntaris destaquen "la facilitat del seu ús".

Nova app, mateix sistema

Educació recorda que el funcionament i els terminis de les substitucions no canvien, i que la seva gestió continuarà estant disponible en els programes utilitzats fins ara i que coexistirà amb la nova aplicació i el lloc web.

D’altra banda, es preveu que aquesta app s’integri dins del projecte d’aplicació integral del Departament "La meva Educació", que té com a propòsit reunir tots els recursos digitals per als docents i centres educatius en una sola eina. Una visió integradora que des de la Generalitat es calcula que es podrà aplicar a finals del 2027.

