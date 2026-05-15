Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Vaga de professorsParc de BombersPla de Barris de ManresaCanes 2026Alex TousHantavirus
instagramlinkedin

Estafes en línia

Un frau que afecta la cistella de la compra: falsos anuncis de Lidl per robar dades personals o bancàries

Els ciberestafadors envien falsos anuncis per missatgeria instantània

Imagen de la promoción falsa de Lidl

Imagen de la promoción falsa de Lidl / ciberseguracat

Germán González

Barcelona

Alerta per una nova modalitat d’estafa que pot afectar els usuaris que fan les seves compres en línia. L’Institut Nacional de Ciberseguretat (INCIBE) i l’Agència Catalana de Ciberseguretat han alertat d’un frau a internet que afecta la cadena de supermercats Lidl. En concret, els ciberdelinqüents insereixen anuncis fraudulents en cercadors d’internet o els envien per aplicacions de missatgeria instantània amb promocions que imiten el disseny de les de Lidl i inclouen ofertes de productes cridaners per a la llar —electrodomèstics, màquines per fer exercici o mobiliari— a preus més baixos dels habituals.

L’objectiu és atreure l’atenció dels usuaris quan fan cerques, que facin clic als anuncis i redirigir-los a webs fraudulentes. Per reforçar l’engany, aquests portals copien l’estil del web de Lidl. Els estafadors incorporen missatges que generen sensació d’urgència, com avisos d’últimes unitats disponibles o descomptes a punt de finalitzar.

També poden mostrar suposades comandes recents d’altres clients, segons l’Agència Catalana de Ciberseguretat, que assegura que ho fan per transmetre confiança i pressionar la persona interessada perquè compri immediatament.

Tanmateix, l’organisme de ciberseguretat català remarca que es tracta d’una estafa: "si s’adquireix un article, no es rebrà mai a casa i les dades personals i bancàries estaran, a més, en mans dels ciberdelinqüents".

Notícies relacionades

Per això també insten els usuaris a desconfiar d’ofertes amb preus excessivament baixos; a comprovar sempre que el web sigui l’oficial abans de fer una compra en línia; a no introduir dades personals ni bancàries en pàgines que generin dubtes, i a estar alerta davant anuncis patrocinats sospitosos o enllaços rebuts per missatgeria instantània.

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Una nova jornada de vaga de docents talla al matí els principals eixos de la regió i la C-16 per dinar
  2. Vint mil euros per solucionar la topada d’un arbre i un mur protegits patrimonialment a Manresa
  3. La Generalitat activa definitivament la construcció del nou parc de bombers de Manresa que tindrà un pressupost de prop de 10 milions d’euros
  4. Un pastís de 100.000 euros: l'última obra d'un pastisser d'Esparreguera que crea postres de luxe
  5. El poble abandonat que amaga una gran 'muralla xinesa' i és a poc més de dues hores de Manresa
  6. Amb D de Dona omple Torre Busquet de Manresa amb un reconeixement al lideratge femení
  7. El president del comitè de l’empresa que recull la brossa a Manresa: «El sistema amb contenidors tancats no funciona bé»
  8. Mariajo Fuenteálamo, periodista de l’ABC: 'El que no m’esperava mai, com a periodista no esportiva que soc, és que parlés de mi

Dos retorns esperats en la convocatòria del Baxi contra el Saragossa; Ocampo haurà d'escollir

Dos retorns esperats en la convocatòria del Baxi contra el Saragossa; Ocampo haurà d'escollir

Desallotjats els ocupes de l’estació de Renfe de Sant Joan Despí

Desallotjats els ocupes de l’estació de Renfe de Sant Joan Despí

Una xerrada sobre menopausa, acte central a Manresa del Dia de la Salut de les Dones

Una xerrada sobre menopausa, acte central a Manresa del Dia de la Salut de les Dones

Els Agents Rurals se sumen a professors i metges i anuncien tres dies de vaga per demanar més efectius i millores salarials

Els Agents Rurals se sumen a professors i metges i anuncien tres dies de vaga per demanar més efectius i millores salarials

Igualada serà seu de la nova Àrea Regional Metropolitana Sud dels Agents Rurals

Igualada serà seu de la nova Àrea Regional Metropolitana Sud dels Agents Rurals

Portaran al Vaticà el conflicte pels béns immatriculats del Bisbat de Vic a Maians

Portaran al Vaticà el conflicte pels béns immatriculats del Bisbat de Vic a Maians

Castellbell i el Vilar modernitza el bar de les piscines municipals amb una inversió de 42.000 euros

Castellbell i el Vilar modernitza el bar de les piscines municipals amb una inversió de 42.000 euros

El treball de l’escola Ítaca sobre l’amistat i la guerra té premi

El treball de l’escola Ítaca sobre l’amistat i la guerra té premi
Tracking Pixel Contents