La futura Rambla del Port unirà arquitectura d’autor i funcionalitat
El port de Barcelona convocarà un gran concurs per dissenyar la nova passarel·la flotant que unirà el Portal de la Pau amb el World Trade Center. L’espai no només serà un passeig, sinó que hi atracaran els barcos destinats a excursions nàutiques.
Glòria Ayuso
La futura Rambla del Port, la prolongació en línia recta i sobre el mar de la Rambla fins al Moll de Barcelona, començarà a perfilar-se a finals d’any. Aquest nou passeig flotant permetrà unir el Portal de la Pau amb el World Trade Center, sense haver de donar la volta actual pel moll de Drassanes obert al públic l’estiu del 2024.
El Port de Barcelona té previst convocar un concurs per concretar com ha de ser aquesta continuació del passeig més popular de la ciutat, que serà molt més que una passarel·la sobre el mar. Tindrà un marcat caràcter arquitectònic i, a més, no només serà un lloc de pas, tindrà un ús funcional, segons avança el port a EL PERIÓDICO. I és que hi atracaran barcos, els destinats a excursions nàutiques.
Projecte complex
Per això el projecte revesteix de certa "complexitat", adverteixen els impulsors de la nova intervenció al front marítim. El disseny l’ha de configurar com un lloc atractiu, que atragui el passejant com ja fa la Rambla del Mar, que comunica Colom amb el Maremagnum. Però també ha d’incloure un treball d’enginyeria, tenint en compte que en la mateixa prolongació de la Rambla sobre el mar s’ha de poder desenvolupar l’activitat nàutica de manera còmoda i eficaç. Precisament, una de les idees que el port considera des de fa temps és la de desplaçar les golondrines cap a l’espai més pròxim al moll de Barcelona i així buidar la zona de Colom.
El moll de Drassanes és avui una zona àmplia i lliure davant el mar. La seva obertura va suposar fa gairebé dos anys habilitar una primera línia recta de la Rambla fins al mar. El pas següent és que el passejant pugui continuar sobre l’aigua fins al moll de Barcelona. Aquest espai va estrenar la primavera passada un nou recorregut al costat de l’aigua d’uns 600 metres lineals, una extensió equivalent a una illa de l’Eixample. En aquesta àrea es planeja impulsar una nova oferta d’activitats nàutiques més popular, amb la idea de promocionar-la i fer la atractiva per als locals.
El festival de música Blau Marí, que aquest estiu celebrarà la seva primera edició en un gran escenari sobre el mar al moll de Barcelona, amb la Rambla i Colom de fons, ja parteix d’aquesta voluntat de convidar els ciutadans a participar d’una nova proposta lúdica, en un lloc que no fa gaire estava reservat només a ferris i creuers.
Fins a 340 vaixells atracaven aquí fa poc més de tres anys. El moll de Drassanes, ara convertit en una plaça de 4.300 m2 completament oberta i clara, aleshores es trobava tancat i servia de zona d’espera per als cotxes que embarcaven als ferris de l’antiga terminal de Balearia. Però el final de les concessions i el trasllat al moll Adossat el 2023 de la seva activitat i la de la terminal Nord de creuers, al costat del World Trade Center, ha permès obrir el Port Vell a la ciutat.
Amb això ha sigut possible canviar el model, de manera que l’embarcament i desembarcament dels creuers s’ha allunyat del centre de la ciutat per mirar d’evitar la sensació d’una Rambla presa només pel turisme de masses.
Aquest 2026 suposa la culminació d’aquests plans: deixaran finalment d’operar els pocs vaixells que continuen atracant a la terminal Sud del moll de Barcelona. Amb la idea de comptar ja amb uns espais completament espaiosos, va prendre forma el Pla Estratègic 2025-2030 del Port Vell, que té com a eix central la seva profunda transformació per ser "més local, per passejar, aprendre a navegar o remar", tal com va explicar el director, David Pino.
Nova porta d’entrada
La nova porta d’entrada al Port Vell s’ubica precisament al Portal de la Pau. En aquest punt, el Port de Barcelona ha rehabilitat l’edifici del Portal de la Pau, la seva antiga seu institucional, que recuperarà ben aviat el caràcter obert al públic. Convertit en el Port Center, funcionarà com a espai museístic, educatiu i de divulgació del port. Al centre del Port Vell ja es va obrir a la ciutadania el moll de Pescadors la primavera passada, amb un passeig que va fins a la Torre del Rellotge i la nova llotja.
A banda de la prolongació de la Rambla sobre el mar, des d’aquest punt s’està configurant també un nou recorregut circular pel Moll de la Fusta, que començarà aquest any la seva reforma, en direcció cap al moll d’Espanya i de tornada per la Rambla del Mar. Al moll d’Espanya es construirà el Liceu Mar i s’enderrocarà l’empinat talús d’accés per la plaça de l’Ictineo. Se soterrarà d’aquesta forma la circulació de vehicles, cosa que propiciarà també un recorregut continu al costat de la làmina d’aigua. Tot això suposa, a la pràctica, una reinvenció total de l’experiència que el ciutadà té del Port Vell per cosir-lo a la resta de ciutat.
