Estafes
L’OCU avisa: així actuen els ciberdelinqüents que buiden comptes bancaris sense robar la targeta
Aquesta organització ha publicat la guia definitiva per saber com actuar davant aquest tipus de situacions
Oriol García Dot
Els atacs dels ciberdelinqüents existeixen des de fa molts anys, però les últimes dades sobre ús fraudulent de targetes revelen que la major part d’aquests robatoris es produeixen en compres a distància per la còpia o duplicat de la targeta, és a dir, que et roben sense que te n’adonis. Per aquest motiu, l’OCU ha llançat una guia per saber com actuar davant aquesta situació.
Segons l’OCU, les reclamacions davant el Banc d’Espanya per problemes amb targetes han augmentat de manera constant en els últims anys. La majoria d’aquestes reclamacions han estat relacionades amb operacions fraudulentes derivades del comerç electrònic. Les compres per internet són cada vegada més freqüents i, juntament amb elles, estan apareixent nous sistemes de frau molt sofisticats.
Per començar, l’organització adverteix de com actua la llei davant aquests robatoris: "Davant aquest tipus de casos, és habitual que les entitats posin dificultats a l’hora de retornar les quantitats reclamades, al·legant "negligència" del client, emparant-se en el fet que ha autoritzat l’operació (per exemple, en introduir la clau facilitada per SMS), o que no ha custodiat les targetes".
A més, adverteix que la Llei de Serveis de Pagament protegeix la persona estafada: "En els supòsits de còpia, duplicat o robatori de dades de la targeta, el banc li haurà de retornar immediatament l’import total de l’operació no autoritzada, sense que l’usuari s’hagi de responsabilitzar de cap quantitat. En els casos en què el frau es produeixi a conseqüència del robatori o pèrdua de la targeta, l’usuari és responsable de l’ús fraudulent abans de la comunicació del robatori o la pèrdua, però per una quantia limitada a un màxim de 50 euros, llevat de culpa o negligència greu".
Respecte a com actuar davant aquesta situació, l’OCU aconsella, en cas de pagament no autoritzat pel propietari de la targeta, bloquejar la targeta, comunicar l’operació al banc, presentar una denúncia i reclamar la devolució total de l’import.
D’altra banda, en cas d’haver fet un ús fraudulent de la targeta, recomana trucar per telèfon al banc per anul·lar les targetes, ja que totes les entitats emissores de targetes tenen telèfons actius les 24 hores per comunicar aquest tipus d’incidències.
També és molt important denunciar-ho; si es tracta d’un robatori de targeta o d’un possible cas de frau o robatori de les dades de la targeta, s’ha de presentar denúncia a la comissaria de policia. Finalment, cal reclamar l’import robat. "En cas que l’entitat no volgués fer-se càrrec de les quantitats defraudades, s’ha de reclamar davant el servei d’atenció al client o el defensor del client de l’entitat", assegura l’OCU.
Finalment, explica que el millor per mantenir-se fora de l’abast dels ciberatacs és prendre moltes precaucions com les següents:
- Fes servir només llocs segurs; desconfia de les pàgines que no tenen dades de contacte clares, semblen sospitoses, presenten errades, parts sense traduir, imatges estranyes… les que tenen un aspecte estrany.
- Comprova que l’adreça del lloc web que estàs visitant comença amb "https" en lloc de "http".
- Ves amb compte amb les gangues, els regals, els sortejos, les ofertes amb temps limitat, els missatges urgents per comprar o pagar… sovint s’utilitzen com a "ganxo" i amaguen enganys per apoderar-se dels teus diners.
- Molt de compte amb caure en la trampa del "phishing": és un dels mètodes més utilitzats pels ciberdelinqüents per "robar" les teves dades i els teus diners.
- No facis els teus pagaments i compres en línia en ordinadors públics.
- Verifica el teu compte bancari regularment, els extractes o els moviments per detectar qualsevol transacció financera sospitosa.
- Practica l’"egosurfing": podràs veure si s’ha filtrat informació sobre tu.
Fonts:
- Article de l’OCU
