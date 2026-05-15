Portaran al Vaticà el conflicte pels béns immatriculats del Bisbat de Vic a Maians
Unió de Pagesos i la Plataforma Catalana d’Immatriculacions faran arribar documents de denúncia al Papa, i preparen accions per a la seva visita a Catalunya
Jordi Escudé
El conflicte que veïns de Maians, a Castellfollit del Boix, mantenen des de fa 14 anys amb el Bisbat Vic, a qui acusen d’haver-se apropiat indegudament de béns comunals amb procés d’immatriculació, arribarà al Vaticà. Així ho han anunciat aquest divendres Unió de Pagesos i la Plataforma Catalana per la Recuperació dels Béns Immatriculats per l’Església, que enviaran a la Santa Seu documentació acreditativa sobre «les mentides» que diuen que fa servir el Bisbat per justificar l’adquisició de diverses propietats el 2012. «El Papa ha de tenir un coneixement directe d’això», han dit, i han anunciat accions de protesta, que ja concretaran, sobre aquesta i altres qüestions relacionades durant la visita que el pontífex realitzarà el mes que ve a Catalunya.
La immatriculació que denuncien el sindicat i la Plataforma, i de la qual demanen la nul·litat, afecta l’església de Sant Andreu de Maians, la casa rectoral, el cementiri, i la plaça de davant la capella. Defensen que aquests béns estan a nom del poble de Maians des del 1871, quan s’haurien inscrit al registre de Manresa en nom de l’aleshores alcalde de la població, Antoni Montcunill, fruit d’una cessió al poble per part del pagès Jaume Códol i Ferrer, segons consta en el document registral. Passats 141 anys d’aquest registre, ara en fa 14, el Bisbat de Vic va immatricular aquests béns (els va inscriure com a propis), amb un certificat signat pel bisbe en el qual s’al·legava que l’església en qüestió es dedicava al culte catòlic des del 1778, la qual cosa «és una falsedat manifesta» perquè aquell any l’església ni tan sols existia, sosté el responsable d’immatriculacions d’UP, Joan Casajoana. Diu que «el Bisbat no disposa de cap títol, cap escriptura ni cap paper, i no ha passat per la notaria», per la qual cosa, aquesta immatriculació «no té cap mena de valor». Sí que hi havia una altra església al poble, però a quilòmetres de distància i actualment en runes, afegeix Casajuana.
«Actitud mafiosa» del bisbat
Casajoana ha recordat que, arran d’unes mobilitzacions que es van fer el 2022 en contra d’apropiacions com aquestes arreu de Catalunya, el Bisbat s’hauria disposat a admetre possibles errors amb la immatriculació i a obrir negociacions amb l’Ajuntament de Castellfollit, però que només incloïen el retorn de la plaça del poble, per la qual cosa es va aturar tot el procés. Quatre anys després, «estem igual, sense voluntat de resoldre el problema», ha lamentat Casajoana, i ha carregat fort contra «l’avarícia del Bisbat de Vic, que té patrimonis i no els vol cedir». L’ha acusat de «predicar honestedat i actuar amb opacitat com una immobiliària sense escrúpols», com a conseqüència d’una «actitud mafiosa», després que «ha fet apropiació indeguda d’un bé aliè, i d’això se’n diu robar», ha reblat.
En aquesta mateixa línia, UP i la Plataforma també critiquen l’actitud del rector de Castellfollit i responsable de comunicació del Bisbat de Vic, Xavier Bisbal; i la de la Generalitat, a qui demanen «que assumeixi d’una vegada aquesta qüestió». Ha explicat que s’ha anat dues vegades al Parlament per demanar solucions i que s’han reclamat les notes simples on consten totes les immatriculacions que ha fet l’Església. En lloc d’això, «ens van treure un llistat [més genèric] on consten 3.722 béns immatriculats quan en realitat, a Catalunya, n’hi ha 14.000, però això el Govern de la Generalitat ho oculta».
«Que el Papa ho sàpiga»
A tot plegat, el portaveu de la Plataforma Catalana d’Immatriculacions, Dino Di Nella, ha denunciat que apropiacions com aquestes es deriven d’un mecanisme hereu del Franquisme, i «no passen enlloc més del món», i per això ha defensat la necessitat «que el Papa conegui aquesta qüestió, que és excepcional, i sàpiga què estan fent les seves autoritats en aquest país». A partir d’aquí, «al Papa li correspondria entrar en aquestes qüestions», ha afegit Casajoana, «perquè el què està fent el Bisbat de Vic és totalment intolerable». Abans de denunciar la situació al Papa, que es farà en les pròximes setmanes, aquest mateix diumenge s’enviarà un document al Bisbat de Vic perquè en tingui coneixement.
Di Nella, per la seva banda, ha insistit que hi ha constituïda una taula per decidir quines accions es duran a terme durant la visita del Papa a Catalunya, sense descartar que se’n facin a Montserrat.
