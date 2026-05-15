Calendari laboral
Barcelona tindrà un altre pont de tres dies aquest maig: el nou festiu que arriba a finals de mes
Serà l’últim pont festiu abans de les vacances d’estiu
Andrea Valenzuela García
Cada vegada queda menys per gaudir de l’estiu i, després del pont de maig, molts treballadors ja esperen amb ànsia tenir algun dia festiu previ a les vacances estivals. Afortunadament, el calendari laboral del 2026 de Barcelona encara marca una jornada no laborable que es podrà gaudir a la capital catalana i en alguns municipis de la província.
Aquest pont farà que l’espera fins a les vacances sigui més amena. A més, si coincideix amb un bon clima, podríem parlar d’un pont d’estiu previ fins i tot a l’arribada d’aquesta estació.
Festiu variable
El següent festiu a Barcelona és de caràcter local i arribarà en les pròximes setmanes, el dilluns 25 de maig. Aquell dia se celebra la Pasqua Granada, popularment coneguda com a Segona Pasqua. Es tracta d’una festivitat sense data fixa al calendari, ja que varia depenent de la Setmana Santa: sempre té lloc 50 dies després del Diumenge de Resurrecció, que aquest any va tenir lloc el diumenge 5 d’abril.
L’efemèride se celebra un dia després del Diumenge de Pentecosta i, en conseqüència, sempre és dilluns i és un dia no laborable a la ciutat de Barcelona.
La Segona Pasqua és una festa de caràcter religiós que commemora el descens de l’Esperit Sant sobre els apòstols.
Se celebra només en algunes zones
Aquesta festivitat no se sol celebrar en molts llocs d’Espanya, però Catalunya és una de les comunitats autònomes que sí que assenyalen en vermell aquest dia al calendari.
És habitual que sigui festiu a Barcelona, però, tot i ser un dia no laborable a la capital catalana, hi ha altres grans ciutats de la província, com Sabadell o Sant Cugat (Vallès Occidental, Barcelona), on serà un dia laborable com qualsevol altre.
Per contra, en altres províncies on en general la Segona Pasqua no sol ser festiva, hi ha municipis que sí que la celebren; per exemple, a Girona no se celebra aquesta festivitat, mentre que al municipi de Sant Hilari Sacalm (La Selva, Girona) sí que es commemora.
¿Com saber si és festa?
Amb tot, hi ha altres localitats catalanes que poden gaudir d’aquest festiu, ja que correspon a l’ajuntament de cada localitat determinar si el celebren o no.
Per comprovar si aquest dia és festiu en un municipi concret, la Generalitat de Catalunya disposa d’un cercador en línia de festes generals i locals.
