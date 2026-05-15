Seguridad ciudadana
Sabadell tindrà gairebé 150 càmeres de vigilància i una unitat policial contra l’incivisme nocturn
L’Ajuntament preveu tancar el mandat amb prop de 300 agents i activarà aquest estiu una unitat de 14 efectius per "combatre l’incivisme" als espais públics més concorreguts
Naïm Ait Fonollà
Sabadell ha posat en marxa un nou reforç de la seva Policia Municipal, que portarà el cos fins a la plantilla més gran de la seva història. L’Ajuntament va presentar aquest dijous, en el marc de la Junta Local de Seguretat, un paquet de mesures que combina més agents, noves unitats operatives, una ampliació de la xarxa de videovigilància i la modernització dels recursos del cos. El desplegament permetrà tancar el mandat amb prop de 300 efectius i situarà la ciutat a prop de les 150 càmeres de seguretat en funcionament.
El tinent d’alcaldia de Seguretat, Adrián Hernández, ha explicat a EL PERIÓDICO que el reforç respon a "un compromís ferm de mandat" que el govern municipal està complint amb "més agents, més recursos tecnològics i materials per garantir la seguretat de la ciutat".
Incivisme nocturn
El reforç també es percebrà a peu de carrer, ja que s’ha impulsat una unitat de proximitat orientada a millorar l’atenció als barris i la convivència a l’espai públic. En paral·lel, entrarà en funcionament aquest estiu una nova unitat formada per dues furgonetes i 14 agents, que actuarà al conjunt de la ciutat. Segons Hernández, prestarà servei als espais públics més concorreguts per actuar "contra l’incivisme" i reforçarà especialment la vigilància en horari nocturn.
Quinze dels policies que suma Sabadell ja s’han incorporat, mentre que l’altra meitat completen la seva formació a l’acadèmia i està previst que comencin a treballar a l’agost. A aquest reforç s’hi afegiran cinc agents interins entre juny i setembre per cobrir l’increment d’activitat durant els mesos d’estiu.
Càmeres en quatre estacions
L’aposta per una presència policial més gran anirà acompanyada d’un ampli desplegament tecnològic. La ciutat compta actualment amb 116 càmeres de videovigilància operatives, distribuïdes per diferents punts del municipi. Les últimes s’han instal·lat en espais de gran afluència, com el passeig de la Plaça Major, la plaça del Pi i la plaça de la Creu de Barberà.
El consistori preveu incorporar una trentena de dispositius més en emplaçaments considerats estratègics. Entre aquests hi ha les estacions de Renfe Centre i Renfe Sud, així com les de Ferrocarrils de la Generalitat del Parc del Nord i Castellarnau. Un cop completada l’ampliació, la cocapital vallesana disposarà de prop de 150 càmeres de vigilància.
L’Ajuntament treballa en la posada en marxa d’un nou Centre de Comandament i en la reforma de la recepció de Can Marcet, seu de la Policia Municipal, amb l’objectiu de modernitzar el servei i millorar l’atenció a la ciutadania. A més, el cos ha incorporat recentment deu motocicletes i material viari, amb una inversió global superior als 230.000 euros. Els vehicles són automàtics i més lleugers, cosa que en facilitarà la conducció. Amb aquesta inversió, el nombre de motos del cos s’eleva a 16, amb l’objectiu de facilitar una presència policial més gran a l’espai públic.
