Possibles usos medicinals
Aigües termals a Santa Coloma de Gramenet: la ciutat farà dos pous de fins a 500 metres a Fondo per analitzar l’aqüífer
PRECEDENT EL 2016 |
Santa Coloma té una enorme massa d’aigua termal al subsol
Gerardo Santos
Santa Coloma segueix endavant amb el projecte d’aprofitament del seu jaciment hidrològic i per això el govern municipal ha adjudicat l’estudi de les seves aigües termals a l’empresa Catalana de Perforacions SA, per un import de 562.365,90 euros, IVA inclòs. «L’adjudicació és un pas necessari per al projecte», assenyala l’alcaldessa de Santa Coloma, Mireia González, que mostra cautela a l’espera de conèixer els resultats: «Volem fer les coses amb rigor i prudència, només a partir de dades sòlides podrem decidir fins on arribem i com revertir aquest recurs a la ciutadania». Si la viabilitat de l’aqüífer es confirma, el projecte ha de tenir diverses «derivades», des de l’«aprofitament energètic per climatitzar equipaments municipals, l’ús termal públic de les aigües i, també, la connexió amb el nou pavelló esportiu de Can Zam», un centre esportiu que ocuparà 5.400 m<sup>2</sup> i suposa una inversió de 14 milions d’euros.
Per a això, es perforaran dos pous al barri del Fondo, que hauran de servir per «determinar amb detall les característiques hidrogeològiques específiques d’aquest sector, les causes d’aquesta anomalia, l’origen de l’aigua i fer els assajos per determinar amb precisió la capacitat energètica i hidràulica de la zona», segons es llegeix en la documentació del projecte.
El primer pou, de 200 metres, estarà situat a l’altura de carrer Nàpols, 50, i la seva funció està prevista «per aprofitar el recurs geotermal». Es realitzarà una anàlisi química durant un any i, en cas de ser així, esmenta l’alcaldessa González, «es podria obrir la porta a obtenir el segell d’aigua mineromedicinal». El segon pou, de 500 metres, es localitzarà al carrer Bruc (51-53),i es preveu que serveixi per «l’exploració del recurs geotermal»; és a dir, per verificar la temperatura real de l’aigua, el cabal i la capacitat de recàrrega de l’aqüífer. Dels resultats de les dues perforacions es podrà dirimir si es pot o no fer un ús intensiu del recurs.
‘Caldes de Gramenet’
No obstant, allò de Caldes de Gramenetfaja 20 anys que sobrevola la ciutat, ja que des del 2004 se sap que sota Santa Coloma hi ha aigua termal. La clau, la construcció dels profunds túnels de l’L9 de metro. Ja llavors es va poder detectar la presència d’aigües calentes (entre 35o i 50è) a una cota aproximada d’entre 50 i 60 metres de profunditat i especialment en tres trams: el sector de la plaça Alella, el sector de l’estació Fondo i sector Santa Rosa – Torres i Bages. Més tard, entre els anys 2015 i 2017, es va analitzar la naturalesa del jaciment geotèrmic per poder determinar la possibilitat d’explotar-lo. En aquest estudi es va assegurar la viabilitat del jaciment geotermal realitzant una caracterització geològica, hidrogeològica, hidroquímica i geotèrmica.
Atès que en el seu moment no es va aconseguir arribar als 200 metres de profunditat per analitzar les aigües, la documentació de la recent adjudicació fixa com a «important» el poder «aprofundir en la determinació de les possibilitats geotèrmiques del sector del Fons» i confia a poder «arribar a més temperatures a més profunditat». Per a això, segueix la documentació, «cal realitzar els estudis necessaris per determinar les possibilitats reals i poder explotar el potencial d’aprofitament geotèrmic al sector de Fondo».
A l’espera de la Generalitat
Els estudis previs al projecte licitat han determinat que la zona té un potencial geotèrmic elevat. En les visites realitzades a l’interior dels túnels s’han observat filtracions que han arribat als 40°C. D’altra banda, s’ha vist que el túnel de l’L9 i l’estació de Fondo han canviat el règim hidràulic subterrani. No obstant, les temperatures s’han mantingut estables al llarg dels anys. D’altra banda, també s’ha pogut comprovar que si bé algunes aigües mostren un origen parcialment urbà (amb elevats valors de nitrats i sulfats), les filtracions en la cota de túnel (és a dir, a més profunditat) «són molt diferents i tenen unes característiques d’aigües termals molt clares». Així, a uns 120 metres de profunditat s’han trobat aigües a temperatures d’entre 55o a 60o.
Adjudicat el projecte, perquè les màquines comencin a perforar «cal esperar a la tramitació davant la Generalitat, que és l’administració competent per autoritzar i certificar el procediment», adverteix l’alcaldessa González. Aquest procés pot allargar-se alguns mesos: «Volem anar pas a pas, amb les dades a la mà, per decidir el millor encaix per a la ciutat». L’ajuntament destaca que el projecte s’emmarca en el Pla d’Inversions 2025-2030, dotat amb 115 milions d’ euros i amb el recolzament de la Generalitat, l’Àrea Metropolitana de Barcelona, la Diputació de Barcelona i el Govern de l’Estat.
