Conflicte laboral
UGT i CCOO convocaran una vaga a Rodalies per demanar més seguretat i personal als trens
Els sindicats convocaran la Generalitat a una mesa de mediació i esperen no haver de recórrer a la protesta
L’aturada no té una data fixada, tot i que fonts sindicals apunten al 27 de maig, o al 4 o 5 de juny
Pau Lizana Manuel
Les seccions ferroviàries dels sindicats UGT i CCOO convocaran una vaga per denunciar la falta de personal i de seguretat tant per als treballadors com per als usuaris de Rodalies. Segons denuncien fonts sindicals, Catalunya és la comunitat autònoma en què es produeixen més actes vandàlics als trens i on els empleats de Renfe reben més agressions. Per això, reclamen sobretot que es compti amb més interventors —el que coneixem com a "revisors"— per poder incrementar la vigilància als trens.
Els sindicats, segons ha avançat 3Cat, formalitzaran la convocatòria aquest divendres i convocaran la Generalitat a una mesa de mediació per intentar evitar l’aturada. De moment, la protesta no té una data fixada, tot i que fonts sindicals consultades per EL PERIÓDICO apunten que podria tenir lloc el pròxim dimecres 27 de maig o bé entre el 4 i el 5 de juny si les negociacions amb el Departament de Territori fallen.
Pèrdua de personal
Tots dos sindicats, els dos més presents al sector per darrere del SEMAF, lamenten que en la pròxima convocatòria de mobilitat interna de Renfe Catalunya sigui la comunitat que en surt més malparada, ja que perd una part important del personal. "Perdem un munt de gent", resumeixen fonts sindicals, que denuncien que el descens del nombre de treballadors implicarà que no es respecti l’acord que sindicats i Ministeri de Transports van tancar després de les crisis pels accidents d’Adamuz i Gelida.
El document, que va posar fi a diverses jornades de vaga dels maquinistes després dels sinistres, indicava que hi hauria d’haver almenys un interventor per tren de Mitjana Distància —entren en aquesta categoria els Regionals de Catalunya—, una cosa que, a parer dels sindicats, "és impossible complir" amb la reducció prevista en la convocatòria de mobilitat. "No parlem que faltin revisors en tres o quatre trens, parlem que en faltaran en 45 o 50", denuncien les veus sindicals consultades per aquest diari.
Més enllà dels Regionals, la figura de l’interventor tampoc no és gaire present en el servei de Rodalies de Barcelona. En els últims anys, segons apunten també fonts sindicals, cada vegada és més habitual que els trens de Rodalies viatgin amb menys de tres treballadors de Renfe.
La figura de l’interventor
La reclamació de més interventors i, en general, de més personal de Renfe als trens de Rodalies és compartida amb la majoria de plataformes d’usuaris, que també veuen amb bons ulls que hi hagi més vigilància al sistema ferroviari català. Les fonts sindicals asseguren que a Catalunya es donen "el triple d’agressions i d’actes vandàlics que en el conjunt de la resta d’Espanya".
