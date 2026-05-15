Conflicte a l’escola catalana

Vaga de professors a Catalunya: on és avui dimecres i on toca demà dijous?

El nou cicle de protestes dels docents catalans inclou tres aturades generals a tot Catalunya i dues jornades de vaga més per territori, a més de dues manifestacions a Barcelona

Els mestres tallen la Gran Via de Barcelona a l'altura de La Campana

Els mestres tallen la Gran Via de Barcelona a l'altura de La Campana

Els col·legis i instituts de Catalunya viuen un nou cicle de vagues de mestres i professors en demanda de millors sous, més recursos per als plans d’inclusió a les aules i una reducció de la burocràcia.

Les mobilitzacions estan convocades pels sindicats majoritaris Ustec i Professors de Secundària (Aspepc), juntament amb la CGT i la Intersindical. Aquestes centrals consideren insuficient el pacte signat per CCOO i UGT amb el Govern, que pretenia tancar el conflicte amb un increment salarial de 3.000 euros l’any i el pagament de 50 euros per nit per als dies de colònies, entre altres mesures. La consellera Esther Niubó ha convocat els sindicats a una nova reunió avui dijous.

Cinc dies de vaga a cada centre

Aquest cicle de protestes inclou un total de 17 dies de vaga, per territoris i nivells educatius: tres són de caràcter general (la del passat dimarts 12 de maig, dimecres 27 de maig i divendres 5 de juny) i hi ha dues jornades més per territori. Per tant, cada col·legi o institut patirà cinc dies de vaga en menys d’un mes.

A això s’hi afegeixen dues jornades d’aturada addicionals en l’etapa 0-3 anys. Aquests centres educatius participen també en les vagues de tot Catalunya, però no en les territorials.

Aquest és el calendari de vagues al detall:

  • Dijous 7 de maig: etapa 0-3 anys.
  • Dimarts 12 de maig: vaga a tots els centres educatius de Catalunya i manifestació a Barcelona.
  • Dimecres 13 de maig: Baix Llobregat i Penedès.
  • Dijous 14 de maig: Girona i Catalunya Central.
  • Divendres 15 de maig: Lleida, Alt Pirineu i Aran.
  • Dilluns 18 de maig: Barcelona i resta del Barcelonès.
  • Dimarts 19 de maig: Vallès Occidental, Vallès Oriental i Maresme.
  • Dimecres 20 de maig: etapa 0-3 anys.
  • Dijous 21 de maig: Tarragona i Terres de l’Ebre.
  • Dimecres 27 de maig: vaga a tots els centres educatius de Catalunya.
  • Dijous 28 de maig: Vallès Occidental, Vallès Oriental i Maresme.
  • Divendres 29 de maig: Baix Llobregat i Penedès.
  • Dilluns 1 de juny: Girona i Catalunya Central.
  • Dimarts 2 de juny: Barcelona i resta del Barcelonès.
  • Dimecres 3 de juny: Tarragona i Terres de l’Ebre.
  • Dijous 4 de juny: Lleida, Alt Pirineu i Aran.
  • Divendres 5 de juny: vaga a tots els centres educatius de Catalunya i manifestació a Barcelona.

Manifestació unitària a Barcelona

Educació i els sindicats van proporcionar dimarts passat xifres dispars sobre el seguiment de la primera vaga educativa a tot Catalunya d’aquest cicle de protestes. La conselleria el va xifrar en el 32%, mentre que les centrals convocants van elevar el percentatge al 70%.

Durant la jornada, una manifestació unitària va congregar desenes de milers de persones a Barcelona (80.000 segons els sindicats, 26.000 segons la Guàrdia Urbana). Els sindicats van fer una crida a les famílies perquè donessin suport a la seva protesta: "Vosaltres també sou comunitat educativa, us necessitem al nostre costat".

Serveis mínims

Per a aquestes vagues, la Generalitat ha decretat uns serveis mínims d’un docent per cada tres aules en les etapes d’infantil, primària i ESO. Durant les jornades d’aturada també haurà d’estar present a cada centre educatiu almenys un membre de l’equip directiu, segons l’edicte publicat pel Departament de Treball.

Als centres d’educació especial haurà de treballar el 50% de les plantilles, mentre que a les llars d’infants s’ha establert un mínim del 33% del personal. A més, els serveis mínims preveuen que es mantingui la meitat del personal de menjador, cuina, acollida, extraescolars i atenció a l’alumnat amb necessitats educatives especials.

Rebuig a les sortides i colònies el pròxim curs

A més d’aquest cicle de vagues, els docents catalans estan impulsant altres mesures de protesta com el rebuig a fer sortides i colònies el pròxim curs.

Un miler de col·legis i instituts ja s’han sumat a la campanya 'Aturem les sortides educatives i les colònies', segons ha informat Helena López a EL PERIÓDICO. Els claustres d’aquests centres s’han manifestat a favor de deixar de fer sortides escolars i/o colònies amb pernoctació "fins que Educació implementi millores reals, estructurals i efectives en el sistema educatiu públic".

