Adif avança en més de 200 obres per reforçar la xarxa de Rodalies
Set de les obres són integrals, com a l’estació de Castelldefels o el desdoblament de vies de l’R3, que permetran augmentar la capacitat i enfortir tot el sistema ferroviari català.
Noranta de les actuacions són d’emergència pel pas recent de la borrasca Harry
Pau Lizana Manuel
Continuen els treballs per millorar l’estat de Rodalies. L’administrador d’infraestructures ferroviàries (Adif) treballa en almenys 200 obres al llarg de tot l’entramat ferroviari català. D’aquestes obres, prop de 60 són obres que ja estaven programades i previstes al Pla de Rodalies i les 90 restants corresponen al pla de contingències desplegat per la companyia estatal arran de l’accident de Gelida i el pas de la borrasca Harry, per les quals l’Estat ja ha desemborsat prop de 188 milions d’euros.
El nombre d’actuacions totals, de fet, és en realitat una mica més elevat, ja que les xifres que va facilitar ahir Adif corresponen únicament a la Subdirecció d’Operacions Nord-est. Alguns treballs –com els que tenen a veure amb túnels– depenen directament de la Direcció d’Operacions.
En concret, la Subdirecció treballa ara mateix a 13 trinxeres –aquests terraplens que sovint han de ser mallats per evitar esllavissades– i rehabilita cinc trams de catenària en alguns ponts. Adif també tanca les vies com a mínim a vuit municipis de Catalunya –fet que en argot ferroviari es coneix com portar a terme un tancament– i ha tancat 13 quilòmetres més de raïls en àrees pròximes a les zones restringides per l’episodi de pesta porcina que hi ha hagut durant aquests últims mesos.
També, tal com estava programat, la companyia protegeix 60 murs de maons que estan repartits per tota la xarxa ferroviària i té actives un total de 10 obres en travesses i vies; 7 en estacions i subestacions elèctriques i 16 més dirigides a les instal·lacions de seguretat, senyalització i comunicacions.
Desdoblaments i baixadors
Les obres de més envergadura i més calat a la xarxa són la que la Sotsdirecció cataloga d’‘actuacions integrals’. Aquí s’inclouen, per exemple, el desdoblament de l’R3 entre Parets del Vallès i la Garriga –i l’adaptació de totes les estacions del tram– i la remodelació d’altres baixadors com el de Castelldefels. Les obres en aquesta parada del Baix Llobregat són de gran importància no només per al confort dels usuaris, sinó per al bon funcionament de tot el sistema de Rodalies.
Fins al 2023, quan van començar les obres, l’estació de Castelldefels comptava amb tres vies on els trens realitzaven les seves parades. Dues permetien seguir la marxa de l’R2Sud cap a Vilanova i la Geltrú o Barcelona i l’última era una via morta on estacionaven els trens de l’R2, que acaben el seu trajecte a Castelldefels. Des d’aquesta tercera via, els trens estaven obligats a creuar tots els altres raïls abans d’arribar a la via correcta. Això és el que es coneix com un ‘citzallament’ i retarda tota l’operativa de la línia. És una cosa molt comuna en terminals intermèdies com l’Hospitalet, Mataró o Sant Celoni, on alguns trens només paren i d’altres tenen allà el seu destí final.
Trens de més de 200 metres
Una vegada acabades les obres, cap a la primavera del 2027, l’estació haurà reordenat per complet les seves vies. Els trens de Rodalies avançaran per dues vies laterals i al centre hi haurà dues vies d’estacionament per a trens de més de 200 metres. Això permetrà que les circulacions de l’R2 puguin anar amb ‘composicions dobles’ –aquestes circulacions en la qual dos trens de Rodalies van ‘enganxats’– i puguin absorbir molts més passatgers. La nova configuració, a més, evitarà els cisallaments i permetrà tenir més flexibilitat davant incidències.
El salt de qualitat definitiu per al corredor sud de Rodalies, del qual forma part Castelldefels, haurà d’esperar, però, un quant temps més. Un canvi de criteri al ministeri va obligar a retardar la quadruplicació de vies fins al Prat de Llobregat, que ha de permetre multiplicar la quantitat i la velocitat dels trens en aquest tram. L’estació de Castelldefels ja estarà adaptada per rebre aquestes circulacions addicionals.
- El poble abandonat que amaga una gran 'muralla xinesa' i és a poc més de dues hores de Manresa
- Mariajo Fuenteálamo, periodista de l’ABC: 'El que no m’esperava mai, com a periodista no esportiva que soc, és que parlés de mi
- Una nova jornada de vaga de docents talla al matí els principals eixos de la regió i la C-16 per dinar
- Amb D de Dona omple Torre Busquet de Manresa amb un reconeixement al lideratge femení
- Vint mil euros per solucionar la topada d’un arbre i un mur protegits patrimonialment a Manresa
- Un tall accidental deixa un rastre de sang del Pont Nou de Manresa al CAP Bages
- La Generalitat activa definitivament la construcció del nou parc de bombers de Manresa que tindrà un pressupost de prop de 10 milions d’euros
- Un pastís de 100.000 euros: l'última obra d'un pastisser d'Esparreguera que crea postres de luxe