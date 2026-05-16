INFRAESTRUCTURES FERROVIÀRIES
CCOO i la UGT convoquen vaga parcial el 27 de maig i el 5 de juny
Pau Lizana Manuel
Les seccions ferroviàries dels sindicats UGT i CCOO convocaran una vaga el 27 de maig i el 5 de juny per denunciar la falta de personal i de seguretat tant per als treballadors com els usuaris de Rodalies. Segons denuncien fonts sindicals, Catalunya és la comunitat autònoma on es produeixen més actes vandàlics als trens i on els empleats de Renfe reben més agressions. Per això, reclamen sobretot que es compti amb més interventors –el que coneixem com a ‘revisors’– per poder incrementar la vigilància sobre els trens.
Els sindicats, que han formalitzat la convocatòria aquest divendres, trucaran a la Generalitat a una taula de mediació per intentar evitar l’aturada. Les dues aturades coincideixen amb les vagues generals convocades pels sindicats de l’educació i també amb un dels convocats pels agents rurals.
Pèrdua de personal
Tots dos sindicats, els dos més presents en el sector per darrere del SEMAF, lamenten que, en la pròxima convocatòria de mobilitat interna de Renfe, Catalunya és la comunitat que en surt més malparada, perquè perd una part important del personal. "Perdem un munt de gent", resumeixen fonts sindicals, que denuncien que la davallada del nombre de treballadors implicarà que no es respecti l’acord que sindicats i Ministeri de Transports van tancar després de les crisis pels accidents d’Adamuz i Gelida.
El document, que va posar fi a diverses jornades de vaga dels maquinistes després dels sinistres, indicava que hi hauria d’haver almenys un interventor per tren de Mitjana Distància –entren en aquesta categoria els Regionals de Catalunya–, una cosa que, segons el parer dels sindicats, "és impossible complir" amb la reducció prevista en la convocatòria de mobilitat. "No parlem que faltin revisors en tres o quatre trens, parlem que faltaran en 45 o 50", denuncien les veus sindicals consultades per aquest diari. A banda dels Regionals, la figura de l’interventor és poc present en el servei de Rodalies de Barcelona.
